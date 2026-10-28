من رحاب جامعة القاهرة إلى إعادة إعمار قطاع غزة.. مشروع تخرج «هندسة المياه والبيئة» يصعد لمنصة التتويج

تتقدم جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بخالص التهنئة إلى طلاب برنامج هندسة المياه والبيئة (WEE) بكلية الهندسة، بمناسبة فوز مشروع تخرجهم بالمركز الثاني في مسابقة أفضل مشروعات التخرج للعام الجامعي 2025/2026، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2026، في إنجاز جديد يعكس تميز طلاب الجامعة وقدرتهم على تقديم حلول هندسية مبتكرة للقضايا والتحديات المعاصرة.

إنجاز جديد يعكس تميز طلاب الجامعة وقدرتهم على تقديم حلول هندسية مبتكرة للقضايا

وشهدت المسابقة منافسة بين 41 مشروعًا، جرى تصفيتها إلى أفضل خمسة مشروعات عُرضت أمام الحضور، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث نجح فريق كلية الهندسة بجامعة القاهرة في حصد المركز الثاني عن مشروع يتناول إعادة تأهيل وتطوير مشروعات المياه في قطاع غزة، بما يعكس قدرة الطلاب على توظيف المعارف والمهارات الهندسية في معالجة تحديات واقعية ذات أبعاد إنسانية وتنموية.

وضم الفريق الطلاب الفائزين: سليمان عبد الحكم أحمد، ومروان أشرف سعد زغلول، ومحمد جمال محمد عطية، وأحمد محمد سعد السعيد عيسى، وفيراس ماهر، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور علاء الظواهري، الأستاذ بقسم هندسة الري والهيدروليكا بكلية الهندسة.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، موجهًا التهنئة إلى الطلاب الفائزين والمشرف على المشروع، ومؤكدًا أن تميز طلاب الجامعة في المسابقات العلمية يعكس جودة البرامج الأكاديمية، وكفاءة منظومة الإشراف والتدريب، وحرص الجامعة على ربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع والتحديات الإقليمية والدولية.

وأشاد رئيس الجامعة باختيار الطلاب موضوعًا يرتبط بإعادة تأهيل مشروعات المياه في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية توجيه المعرفة العلمية والابتكار الهندسي لخدمة الإنسان، والإسهام في إيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه المجتمعات، ولا سيما في المناطق المتضررة من الأزمات.