بعد استقرار حالته الصحية.. الشيخ محمد حسان يغادر المستشفى

أعلن الإعلامي ملهم العيسوي مغادرة الشيخ الدكتور محمد حسان المستشفى وعودته إلى منزله، بعد استقرار حالته الصحية وتماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

ونشر ملهم العيسوي صورة تجمعه بالشيخ محمد حسان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلنًا عودته إلى منزله بسلامة الله، ومعبّرًا عن سعادته بتحسن حالته الصحية.

وكتب العيسوي: «الشيخ محمد حسان عاد إلى بيته بالسلامة»، مشيرًا إلى أن عودته جاءت بفضل الله ودعاء محبيه، عقب استقرار حالته الصحية.

وتقدم الإعلامي بالشكر والتقدير لكل من حرص على السؤال عن الشيخ محمد حسان والاطمئنان عليه والدعاء له خلال فترة مرضه.

كما دعا الله أن يمنّ على جميع المرضى بالشفاء العاجل، وأن يرزقهم الصحة والعافية، في ظل الدعوات التي أحاطت بالشيخ محمد حسان خلال الفترة الماضية.