مدرسة الفن والهندسة.. الزمالك يهزم المقاولون العرب بهدفي شيكو بانزا ومحمد حمد في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح محمد حمد التسجيل لصالح الزمالك مع بداية الشوط الثاني، بعدما استغل تمريرة حاسمة من الفلسطيني عدي الدباغ، ليمنح الفريق الأبيض التقدم في اللقاء.

ونجح المقاولون العرب في إدراك التعادل عن طريق محمد عبد الناصر، لتشتعل المواجهة بين الفريقين، قبل أن يتمكن الأنجولي شيكو بانزا من تسجيل هدف الفوز القاتل للزمالك في الدقائق الأخيرة.

وبهذا الانتصار، حصد الزمالك ثلاث نقاط ثمينة في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعد مواجهة شهدت إثارة حتى اللحظات الأخيرة.