لطفي السقعان رئيسًا وإسماعيل نائباً.. تعرف على نتيجة انتخابات رابطة النقاد الرياضيين 2026

أسفرت نتيجة انتخابات رابطة النقاد الرياضيين لعام 2026 عن فوز لطفي السقعان بمنصب رئيس الرابطة، وأحمد إسماعيل بمنصب نائب الرئيس، فيما حسم عادل عزام منصب أمين الصندوق.

وجاءت نتائج الانتخابات لتحدد تشكيل المناصب الرئيسية في رابطة النقاد الرياضيين، بعد إجراء العملية الانتخابية لاختيار المسؤولين عن إدارة الرابطة خلال المرحلة المقبلة.

وتولى لطفي السقعان رئاسة الرابطة، بمساعدة أحمد إسماعيل في منصب نائب الرئيس، بينما يتولى عادل عزام مسؤولية أمانة الصندوق، ضمن التشكيل الإداري الجديد للرابطة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة العمل على ملفات النقاد الرياضيين، ومناقشة القضايا المتعلقة بالمهنة، إلى جانب السعي لتعزيز دور الرابطة في الدفاع عن حقوق أعضائها وتطوير العمل الصحفي الرياضي.