محمد طارق أضا يعلن رحيله عن شاشة صدى البلد بعد انتهاء عقده رسميًا

أعلن الإعلامي محمد طارق أضا انتهاء رحلته على شاشة قناة صدى البلد، بعد انتهاء عقده بشكل رسمي، مؤكدًا استعداده لخوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وكتب محمد طارق أضا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اليوم آخر حلقة لي على شاشة صدى البلد مع انتهاء عقدي بشكل رسمي».

وأضاف أن تجربته داخل القناة كانت رحلة مهمة تعلم منها الكثير، معربًا عن اعتزازه بالعمل وسط مجموعة كبيرة من الزملاء الذين وصفهم بالمحترمين.

ووجّه الإعلامي الشكر والتقدير إلى جميع زملائه في قناة صدى البلد، من الإدارة والتحرير والإعداد إلى التصوير والإخراج، مشيدًا بالدعم الذي وجده منهم طوال فترة عمله، ومؤكدًا أن المحبة التي تجمعه بهم ستظل قائمة رغم انتهاء رحلته على الشاشة.

واختتم محمد طارق أضا رسالته بالإشارة إلى بدء الاستعداد لتجربة جديدة، معربًا عن أمله في أن يوفقه الله ويكتب له الخير في خطوته المقبلة.