فستان لافت.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة هنا الزاهد

أطلت هنا الزاهد، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الذهبي الفاتح، وجاء الفستان بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد، في المكياج على الألوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة هنا الزاهد