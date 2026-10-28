تقارير عالمية : صلاح يمنح طرابزون إنجازا مميزا

تناولت صحف العالم العديد من المشاهد المثيرة في عالم الساحرة المستديرة، تزامنا مع استمرار المنافسات المحلية.

قالت صحيفة «haber61» التركية إن في بطولة الدوري التركي الممتاز، يتصدر نادي طرابزون سبور قائمة أندية "الأربعة الكبار" من حيث مساهمة اللاعبين الأجانب في الأهداف. فمع 19 هدفًا سجلها لاعبوه الأجانب، يتفوق الفريق على لاعبي فنربخشة وجالاتا سراي وبشكتاش الأجانب. ويبرز محمد صلاح بتسجيله 8 أهداف، مما يجعل طرابزون سبور النادي الأكثر استفادة من لاعبيه الأجانب، الذين ساهموا بشكل مباشر في النقاط الـ 19 التي حصدها الفريق.

البرازيل تخسر مكانها بين كبار العالم

عنونت صحيفة «آس» الإسبانية: «البرازيل تتراجع»، في تعليقها على "الجفاف" في الفوز بالكرة الذهبية، في إشارة إلى قلة عدد البرازيليين بين الفائزين بالجوائز الكبرى في السنوات الأخيرة وأشارت إلى أن كاكا كان آخر لاعب من البلاد يفوز بالبالون دور.

تفاصيل عصيبة لـ مبابي

صحيفة «ليكيب» الفرنسية تناولت ما حدث للفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، بخسارته الكرة الذهبية لصالح هاري كين، إضافة إلى ما أنتجته تصريحاته التي وصف بها ماو تسي تونغ بـ"الديكتاتور"، وقالت: بعد خيبة أمل الكرة الذهبية، الجدل مع الصين: أربع وعشرون ساعة عصيبة لكيليان مبابي.

هل يتعين على كلوب ضم فولكروج في نوفمبر؟

أشادت صحيفة «كيكر» الألمانية بما يقدمه النجم نيكولاس فولكروج مهاجم فيردر بريمن حيث ظهر بمستوى مميز في مباراة الكأس أمام بوروسيا دورتموند، وعلقت: «هل يجب على كلوب ضمه؟».

وتابعت: «هذه في الواقع أسباب كافية لاستدعاء فولكروغ إلى المنتخب الوطني، الذي سجل معه 14 هدفًا في 24 مباراة. مع ذلك، امتنع مدرب المنتخب يورغن كلوب حتى الآن عن ضم لاعب بريمن».