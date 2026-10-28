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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت والبحرين تبحثان تعزيز التعاون بمجال أمن السواحل والاستفادة من التقنيات الحديثة في العمليات البحرية

الكويت والبحرين
الكويت والبحرين
أ ش أ

 استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في مكتبه بمقر وزارة الداخلية الكويتية، قائد خفر السواحل بمملكة البحرين، العميد الركن البحري عبد الرحمن الرويعي والوفد المرافق؛ بمناسبة زيارتهم الرسمية للكويت.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية - في بيان اليوم - أن الشيخ فهد اليوسف أكد أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الزيارات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في البلدين، بما يدعم العمل الأمني البحري، ويعزز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك.

وأشارت إلى أن اللقاء جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون في مجال أمن السواحل، وتبادل الخبرات الفنية والتشغيلية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في منظومات المراقبة والربط الراداري والعمليات البحرية، بما يسهم في تطوير القدرات ورفع مستوى الجاهزية لدى الجانبين.

وأضافت أن اللقاء بين الجانبين جرى بحضور المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل الكويتي، العميد الركن البحري الشيخ مبارك علي يوسف الصباح.

رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية وزارة الداخلية الكويتية مملكة البحرين

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