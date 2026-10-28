حبس الموظف المرموق المزيف بتهمة النصب على المواطنين بأبو النمرس

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين في مدينة أبو النمرس بعدما أوهمهم بكونه موظف بجهة حكومية ويمتلك نفوذا يمكنه من إنهاء مصالحهم ويتقاضى منهم مبالغ مالية مقابل ذلك.

وطلبت النيابة تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة وملابساتها وقررت استدعاء الضحايا لسماع أقوالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم كونه موظف بإحدى الجهات الحكومية وإمتلاكه نفوذاً "على خلاف الحقيقة" وقدرته على مساعدتهم فى إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية والخاصة وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له، دون الوفاء بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.