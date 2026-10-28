من مكتب التضامن.. القبض على بائعة الملابس المتهمة بسرقة أختام رسمية بحدائق القبة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بائعة ملابس، لاتهامها بسرقة أختام رسمية من مكتب التضامن الاجتماعي بمنطقة حدائق القبة في القاهرة، وذلك عقب إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمة.

التحريات تكشف كواليس سرقة الاختام الرسمية

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة تورطت في واقعة سرقة أختام رسمية من مكتب التضامن الاجتماعي بالمنطقة، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لفحص ملابسات الحادث، وجمع المعلومات المتعلقة به، وصولا إلى تحديد هوية المشتبه بها وضبطها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، في إطار استكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الوقائع.

وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة، للوقوف على كافة تفاصيلها، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لعرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقا للقانون.