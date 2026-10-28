جركن بنزين.. القبض على سيدة أشعلت النار فى مخزن بمصر الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من إحدى السيدات لقيامها بإضرام النيران بأحد المنازل بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 26 أكتوبر الجارى تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من (مالكة مخزن – مقيمة بدائرة القسم ) بتضررها من إحدى السيدات لقيامها بإلقاء مادة معجلة للإشتعال "بنزين" أمام السور الخاص بقطعة أرض ملكها (مستغلة كمخزن خردة) كائنة بذات الدائرة وإضرام النيران بها ، لخلافات مالية بين المشكو فى حقها وزوج الأولى حول ملكية المخزن ، وتم إخمادها فى حينه دون حدوث إصابات.

وتم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة "الظاهرة بمقطع الفيديو" فى حينه (لها معلومات جنائية – مقيمة بذات الدائرة) ، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.