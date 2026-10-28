جهاز التطوير والتجميل يكثف أعمال رفع كفاءة المداخل والمحاور الرئيسية بالإسماعيلية

يواصل جهاز التطوير والتجميل تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والصيانة والتجميل بعدد من الميادين والمحاور والمواقع الحيوية؛ استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بشأن تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وأوضحت المهندسة تغريد أبو السعود، رئيس جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم صيانة وتجميل مدخل الإسماعيلية الصحراوي، وشملت الأعمال زراعة النباتات والزهور، ومن بينها نباتات الفروبيا الصحراوية، بالجزيرة الوسطى الواقعة بين مداخل قريتي الفردان والحجاز وأمام محطة بنزين طايع، على مساحة تُقدر بنحو فدان.

كما تضمنت الأعمال رفع وإزالة المخلفات من المنطقة، إلى جانب تكثيف زراعة أشجار فرشاة الزجاج، وقص وتهذيب أشجار الفيكس، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء.

وفي السياق ذاته، تم رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى بحي ثالث، بطول الطريق الدائري حتى مزلقان الدوحة، وشملت الأعمال تهذيب النجيل وإزالة الحشائش غير المرغوب فيها، وقص وتهذيب أشجار الفيكس أمام الجامعة الجديدة، وبمحيط منطقة مرور الإسماعيلية على الطريق الدائري، ضمن خطة الصيانة الدورية للأشجار ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة محافظة الإسماعيلية للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي لمختلف الميادين والمحاور والمداخل الرئيسية، والحفاظ على المسطحات الخضراء.

وتُنفذ الأعمال تحت إشراف العميد عفت راغب، مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية.