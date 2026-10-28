قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العمل: مد مهلة تسوية أوضاع الإقامة للعمالة المصرية بلبنان حتى 29 يناير
الرئيس السيسي في موسكو.. قمة روسيا وأفريقيا على طاولة المصالح الاستراتيجية
معسكر نتنياهو يتقدم على تحالف آيزنكوت في الانتخابات الإسرائيلية بـ 53 مقعدا مقابل 48
وسط تقدم لنتنياهو.. زعيم اليسار الإسرائيلي: يجب العمل مع الأحزاب العربية
«سكن لكل المصريين 9».. الإسكان تمد فترة التقديم على وحدات الإيجار حتى هذا الموعد
وزيرا خارجية مصر وتركيا يتفقان على مواصلة جهود تجنيب المنطقة المزيد من الأزمات
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
مواجهات عربية قوية للزمالك وبيراميدز.. قرعة دوري أبطال أفريقيا بالكامل
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام
وزير المالية: أولويات لبرنامج التحول الاقتصادي يستند على دعم التصدير والقطاعات الانتاجية
الزمالك بالمجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا مع يانج أفريكانز والأفريقي
مجلس جامعة الأزهر يشيد بمنتدى مصر.. ويثمن مبادرة الإمام الطيب بتشكيل لجنة وساطة لإنهاء الحروب في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسط تقدم لنتنياهو.. زعيم اليسار الإسرائيلي: يجب العمل مع الأحزاب العربية

يائير جولان
يائير جولان
محمد على

دعا يائير جولان، رئيس حزب اليسار الأكبر في إسرائيل، الأربعاء، حلفاءه في المعارضة إلى العمل مع الأحزاب العربية لإزاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات أن دعمهم سيكون حاسماً للتوصل إلى ائتلاف حكومي.

وقال جولان: "يجب ألا نقبل بعد الآن تقسيم نتنياهو العنصري بين الأصوات اليهودية والأصوات العربية. لدينا مسؤولية. ولدينا فرصة لتشكيل حكومة تغيير بالشراكة مع المواطنين العرب في إسرائيل".


لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية اليوم

وفقاً للبيانات المحدثة الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، أظهرت نتائج فرز 85.6% من الأصوات حصول معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً في الكنيست.


وفي المقابل، حصل معسكر جادي آيزنكوت على 48 مقعداً، في حين حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً.
وتشير هذه النتائج إلى استمرار غياب الأغلبية الحاسمة (61 مقعداً) لأي من المعسكرين المتنافسين لتشكيل الحكومة بشكل مباشر، وذلك في انتظار استكمال فرز النسبة المتبقية من الأصوات والمظاريف المزدوجة الخاصة بالجنود والدبلوماسيين.

جولان يائير جولان رئيس حزب اليسار نتنياهو المواطنين العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

سموتريتش يرفض احتفالات المعارضة.. ويتعهّد بزيادة المستوطنات اليهودية في غزة

دونالد ترامب

وول ستريت: أمريكا تبلغ دول الخليج عزمها شن هجوم سريع ومُكثف ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار العملات العربية اليوم .. كم يُسجّل الريال السعودي والدرهم الإماراتي؟

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

ترشيحاتنا

احمد رستم

وزير التخطيط: التوترات وارتفاع تكلفة الاقتراض تضغط بقوة على الحيز المالي للدول النامية

جانب من الاجتماع

وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق بالمدن الجديدة

وزير التموين

وزير التموين: الاستثمار المشترك في تجارة الغذاء يدعم استقرار الإمدادات ويسهم في خفض تكاليف التداول

بالصور

زاهي حواس يدعو إيطاليا لرد مسلة تحتمس الثالث إلى مصر .. صور

زاهي حواس والنائب محمد أبو العينين
زاهي حواس والنائب محمد أبو العينين
زاهي حواس والنائب محمد أبو العينين

بشرتك بتشد بعد غسل الوجه.. علامات تكشف عن طريقة تنظيف غير مناسبة

غسل الوجه
غسل الوجه
غسل الوجه

ماذا يحدث لو تركتِ الملابس المبللة داخل الغسالة لساعات؟

ماذا يحدث الغسالة عند ترك الغسيل مبلول فيها
ماذا يحدث الغسالة عند ترك الغسيل مبلول فيها
ماذا يحدث الغسالة عند ترك الغسيل مبلول فيها

وزير الري: استثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه لحماية الشواطئ المصرية

وزير الري
وزير الري
وزير الري

فيديو

وزير الدفاع ووزير الداخلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد