وسط تقدم لنتنياهو.. زعيم اليسار الإسرائيلي: يجب العمل مع الأحزاب العربية

دعا يائير جولان، رئيس حزب اليسار الأكبر في إسرائيل، الأربعاء، حلفاءه في المعارضة إلى العمل مع الأحزاب العربية لإزاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات أن دعمهم سيكون حاسماً للتوصل إلى ائتلاف حكومي.

وقال جولان: "يجب ألا نقبل بعد الآن تقسيم نتنياهو العنصري بين الأصوات اليهودية والأصوات العربية. لدينا مسؤولية. ولدينا فرصة لتشكيل حكومة تغيير بالشراكة مع المواطنين العرب في إسرائيل".



لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية اليوم

وفقاً للبيانات المحدثة الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، أظهرت نتائج فرز 85.6% من الأصوات حصول معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً في الكنيست.



وفي المقابل، حصل معسكر جادي آيزنكوت على 48 مقعداً، في حين حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً.

وتشير هذه النتائج إلى استمرار غياب الأغلبية الحاسمة (61 مقعداً) لأي من المعسكرين المتنافسين لتشكيل الحكومة بشكل مباشر، وذلك في انتظار استكمال فرز النسبة المتبقية من الأصوات والمظاريف المزدوجة الخاصة بالجنود والدبلوماسيين.