وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق بالمدن الجديدة

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات "مدن مصر MODON MISR" لإدارة الأصول والمرافق، واستعراض مستجدات ملفات العمل المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة، ورفع كفاءة إدارة وتشغيل وصيانة الأصول والمرافق.

تطوير منظومة إدارة وتشغيل الأصول والمرافق بالمدن الجديدة

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي في مستهل الاجتماع، أن تطوير منظومة إدارة وتشغيل الأصول والمرافق بالمدن الجديدة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددة على أهمية التحول نحو نماذج إدارة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، والتخطيط الاستباقي لأعمال التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يضمن استدامة الأصول وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين مختلف جهات الوزارة وأجهزة المدن والشركات المسئولة عن الإدارة والتشغيل، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس جودة الخدمات وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يسهم في بناء منظومة إدارية أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على مواكبة التوسع العمراني وتحقيق مستهدفات الدولة في تنمية المدن الجديدة.

محطات المياه

واستعرض مسئولو الشركة خلال الاجتماع أوجه التعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في تشغيل محطات المياه، ومنها التحالف السعودي "WETICO"، إلى جانب منظومات العمل الرقمية التي طورتها الشركة، وفي مقدمتها منظومة غرفة إدارة الأزمات ومنظومة الاستجابة السريعة، واللتان تستهدفان سرعة التعامل مع بلاغات المواطنين، وتعزيز كفاءة المتابعة الميدانية، وتحسين آليات الاستجابة للمشكلات الطارئة.

وفيما يتعلق بمشروعات الإسكان، استعرض مسؤولو الشركة جهود إدارة وصيانة عدد من المشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروع "دار مصر"، الذي يضم أكثر من 2000 عمارة موزعة على مدن القاهرة الجديدة وبدر والشروق والعبور والعاشر من رمضان وحدائق أكتوبر، فضلًا عن مشروعات "جنة" و"صبا" و"مزارين"، ومشروعات جهاز القرى السياحية بمنطقة مارينا.

كما تم استعراض خطط تطوير الأعمال ورفع كفاءة الخدمات، والتي تشمل تطوير الهوية البصرية للمحاور والميادين، وتوريد مهمات جديدة لدعم منظومتي الأمن والنظافة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدن الجديدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وتناول الاجتماع كذلك مستجدات مشروع منظومة النقل الداخلي بالمدن الجديدة، حيث تم استعراض الانتهاء من تجهيز الأتوبيسات والعينات الخاصة بالمشروع، والمنظومة الذكية التي سيتم التعامل من خلالها بتلك المنظومة والكارت الخاص بها، إلى جانب مقترحات تطوير وتجميل المحاور والجزر الوسطى بالمدن الجديدة، من خلال استخدام أنواع حديثة ومستدامة من الزراعات، بما يدعم تحسين المشهد الحضاري وتعزيز الاستدامة البيئية.

وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة تسريع وتيرة العمل مع مواصلة متابعة الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمدن الجديدة.