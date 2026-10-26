وزيرة الإسكان تتفقد أجنحة المشاركين بالمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه| صور

عقب افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026) بدورته الخامسة، تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من أجنحة الشركات والجهات المشاركة بالمعرض، والذي يُقام تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر.

رافق وزيرة الإسكان خلال جولتها المهندس أحمد عمران، نائب الوزيرة للمرافق، وعددٍ من قيادات وزارة الإسكان والمرافق.

واستمعت الوزيرة، خلال الجولة، إلى شرح من ممثلي الشركات والجهات العارضة حول أحدث المعدات والحلول الفنية في مجالات معالجة المياه والصرف الصحي، وأنظمة القياس والمراقبة، وجهود التصنيع المحلي لمكونات القطاع.

واستهلت الوزيرة جولتها بتفقد الجناح الألماني (German Pavilion)، التابع لوزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية الألمانية، والذي يضم مجموعة من الشركات الألمانية المتخصصة في تكنولوجيات المياه والصرف الصحي والحلول البيئية، حيث تعرفت على فرص التعاون في نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، كما تفقدت جناح شركة NIVUS الألمانية، واطلعت على أجهزة قياس تدفق ومستوى وجودة المياه، وأنظمة مراقبة شبكات المياه والصرف الصحي.

وانتقلت الوزيرة إلى جناح شركة ريدكو (REDCO)، حيث استمعت إلى شرح حول حلول معالجة وتجفيف الحمأة الناتجة عن محطات معالجة الصرف الصحي، والاستفادة منها أو التخلص الآمن، كما تفقدت جناح شركة إيتوس (IETOS)، واطلعت على ما تقدمه من حلول بيئية وخدمات مرتبطة بمعالجة المياه.

وشملت الجولة أجنحة الجهات الوطنية الداعمة لتوطين صناعات قطاع المياه، حيث تفقدت الوزيرة جناح وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجناح وزارة الإنتاج الحربي، وجناح مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، واطلعت على القدرات الصناعية والهندسية المحلية وفرص تصنيع مهمات ومعدات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تفقدت الوزيرة جناح شركة سويلم لصناعة مواسير الفخار المزجج، المستخدمة في شبكات الصرف الصحي ومشروعات البنية التحتية، وجناح شركة المقاولون العرب، واستمعت إلى عرض حول مشروعات محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الشركة.

وزارت الوزيرة جناح شركة متروتك، المتخصصة في أجهزة القياس والمراقبة للمرافق والمنشآت، وجناح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، التابعة للشركة القابضة، حيث اطلعت على استخدام الحلول الرقمية في إدارة الخدمات وتحسين التواصل مع المواطنين. واختتمت جولتها بتفقد الجناح المشترك لمجموعة الملا وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين صناعة المهمات والمعدات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعميق التصنيع المحلي بالتعاون مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص، بما يسهم في ترشيد الإنفاق وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشارت إلى أن التعاون مع الشركاء الدوليين يفتح المجال لنقل الخبرات وتأهيل الكوادر الفنية، والاستفادة من الحلول الحديثة في رفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الجولة، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بدراسة فرص التعاون مع الجهات والشركات المشاركة في مجالات التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، ورفع تقارير فنية حول إمكانية تطبيقها في مواقع العمل.

ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى الشيمي أن الشركة القابضة تحرص على المشاركة في المعارض المتخصصة للاطلاع على أحدث التقنيات التي تدعم خطط الشركات التابعة في خفض الفاقد، وترشيد استهلاك الطاقة، ومعالجة الحمأة، والتوسع في التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه التقنيات وفق احتياجات كل محافظة، بما يحقق التشغيل القياسي ورضا المواطنين.