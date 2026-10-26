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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

من 31% إلى 20%.. خطة حكومية لخفض فاقد مياه الشرب بحلول 2030

المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه
المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه
آية الجارحي

تستهدف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خفض نسبة الفاقد في مياه الشرب إلى 20% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 24.9% خلال عام 2026، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه، ورفع كفاءة شبكات التوزيع، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

نسبة الفاقد في مياه الشرب

وكشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن نسبة الفاقد في مياه الشرب تراجعت من 31% عام 2014 إلى نحو 24.9% عام 2026، بما يعكس جهود تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين كفاءة إدارة المرافق.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026)، في دورته الخامسة، والذي يُعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والشركات المتخصصة والخبراء

تعزيز الأمن المائي

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بترشيد استهلاك المياه والحد من الفاقد، باعتبارهما من المحاور الرئيسية لتعزيز الأمن المائي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية وتزايد الطلب على المياه.

انخفاض نسبة الفاقد

ووفقًا للمؤشرات المعلنة، انخفضت نسبة الفاقد بنحو 6.1 نقطة مئوية بين عامي 2014 و2026، مع استهداف خفضها بمقدار 4.9 نقطة مئوية إضافية بحلول عام 2030، للوصول إلى مستوى 20%.

كيف تستهدف الحكومة خفض فاقد المياه؟

وأكدت وزيرة الإسكان أن تطوير قطاع مياه الشرب لا يقتصر على إنشاء محطات جديدة ومد شبكات إضافية، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة التشغيل، وتحسين إدارة الأصول، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة.

99% نسبة تغطية مياه الشرب في مصر

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الإسكان أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية بلغت نحو 99% خلال عام 2026، بإجمالي طاقة تصميمية تُقدر بنحو 45.1 مليون متر مكعب يوميًا.

كما بلغت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في الحضر والريف نحو 70%، مع استهداف رفعها إلى نحو 82% بنهاية المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتطلع إلى تحقيق التغطية الكاملة بنهاية المرحلة الثالثة.

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