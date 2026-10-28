وزير الحرب الأمريكي: التزام راسخ بتعزيز الأمن الإقليمي والشراكات الدفاعية في آسيا والمحيط الهادئ

أكد وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، اليوم الأربعاء، أن وزارته ستستمر في مواصلة العمل الوثيق مع شركائها في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وذلك لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.

وكتب هيجسيث، عبر حسابه على منصة "إكس": "انه لشرف بالغ بلقاء وزراء الدفاع ورؤساء الوفود من الدول الـ 11 الأعضاء في رابطة الآسيان".

وجاءت تصريحات وزير الحرب، خلال سلسلة من اللقاءات ومحادثات رفيعة المستوى أجراها المسؤولون الأمريكيون على هامش اجتماع وزراء دفاع دول الآسيان بلس.

ووجه هيجسيث الشكر لوزير الدفاع الوطني الفلبيني "جيلبرتو تيودورو" على استضافة الفعالية، ووصف اللقاء مع الوزير تيودرو بأنه فرصة مثمرة، وهي السادسة من نوعها، وذلك لتنظيم نظم القيادة والسيطرة للتحالف والتعاون الأمنـي وتعزيز الردع في بحر الصين الجنوبي.

وقال وزير الحرب الأمريكي، إنه عقد اجتماع مثمر مع النظراء من أستراليا واليابان والفلبين، تم التأكيد خلاله على أن الردع الحقيقي يُبنى على القدرات الميدانية الفاعلة والشراكات الجاهزة والانتقال من الأقوال إلى التعاون العملي، وذلك لتعزيز الجاهزية وضمان السلام من خلال القوة.

ورحب هيجسيث بلقاء ممثلي وزارة الدفاع السغافورية في اجتماع "آسيان بلس"، مشيدا بالواقعية السياسية ووضوح الرؤية لدى سنغافورة، فضلا عن التزامها بدعم الوجود الأمريكي المستمر في منطقة المحيط الهادئ.

أمان/مرو