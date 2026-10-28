الأحزاب العربية تلوح بالمساعدة في إسقاط حكومة نتنياهو

أعلنت أحزاب عربية في إسرائيل استعدادها للمساعدة في الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقب الانتخابات البرلمانية، في ظل تقارب المنافسة بين المعسكرات السياسية وصعوبة حصول أي منها على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

وقال يوسف جبارين، رئيس القائمة المشتركة، إن حكومة نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير جعلت حياة المواطنين العرب صعبة، مؤكدًا استعداد الأحزاب للعمل من أجل تغيير الحكومة الحالية.

وتشير التوقعات الأولية إلى إمكانية حصول القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة على نحو 19 مقعدًا مجتمعتين في الكنيست، المكوّن من 120 مقعدًا، ما قد يمنح الأحزاب العربية دورًا مؤثرًا في تحديد شكل الحكومة المقبلة.

وتحتاج أي حكومة إسرائيلية إلى دعم 61 نائبًا على الأقل، وهو ما يجعل موقف الأحزاب العربية عاملًا مهمًا في حسابات تشكيل الائتلاف الحكومي، خاصة مع تقارب معسكر نتنياهو ومعسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت.

وتترقب الساحة السياسية الإسرائيلية المشاورات المقبلة، وسط تساؤلات بشأن قدرة المعارضة على توحيد صفوفها والاستفادة من أصوات الأحزاب العربية لإنهاء حكم نتنياهو.



