أمريكا ترفع جاهزية ترسانتها النووية.. قاذفات إستراتيجية وطائرات يوم القيامة في مناورات عسكرية واسعة

بدأت الولايات المتحدة مناورات عسكرية واسعة لاختبار جاهزية قواتها النووية وقدرتها على التعامل مع الأزمات والهجمات المحتملة، وسط توقعات برصد مزيد من القاذفات والطائرات العسكرية في الأجواء الأمريكية.

أمريكا تجري اختبار لجاهزية قواتها النووية



وأكدت القيادة الاستراتيجية الأمريكية، في بيان صدر الثلاثاء، انطلاق مناوراتها السنوية غلوبال ثاندر 27 (Global Thunder 27)، التي تهدف إلى اختبار قدرة الجيش على اتخاذ القرارات العسكرية، والحفاظ على الاتصالات بين القيادات والقوات النووية، وضمان القدرة على الرد في حال التعرض لهجوم.



وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، بدأت المناورات في 22 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن تستمر نحو 10 أيام، فيما شددت السلطات الأمريكية على أنها تدريبات سنوية روتينية، وليست ردًا على دولة بعينها أو على تطورات دولية راهنة.



رصد قاذفات نووية وطائرات يوم القيامة



وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية إقلاع قاذفات استراتيجية من طراز بي-52 من قاعدة مينوت الجوية في ولاية داكوتا الشمالية، إلى جانب رصد عدة طائرات من طراز إي-6 بي ميركوري، المعروفة باسم طائرات يوم القيامة، في أجواء الولايات المتحدة.



وتعمل طائرات إي-6 بي بوصفها مراكز طائرة للقيادة والاتصالات، إذ تتيح استمرار الاتصال بين القيادة الأمريكية والقوات النووية، حتى في حالات الطوارئ والأزمات الكبرى.



ورُصدت خمس طائرات على الأقل من هذا الطراز بعد ظهر الثلاثاء، كما أُبلغ عن رصد طائرة أخرى صباح الأربعاء، أقلعت من ولاية أوكلاهوما واتجهت شمالًا غربيًا.