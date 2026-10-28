جوزها مات وأخوها اتحبس.. حكاية حنان سيدة السلام وخناقتها الأخيرة

داخل إحدى المنازل البسيطة بمدينة السلام حيث لا صوت يعلو عن صوت حنان وزوجها محمود، منزل المشاجرات دائمة فيه، لا يمر يوما إلا وهناك مشادات بين الزوجين يسمعها الجيران بشكل مستمر حتى يوم الحادث، حين وجدت نفسها أمام جثة زوجها، وبجواره شقيقها بيديه كلبش الشرطة، فماذا حدث داخل شقة حنان؟.

القصة الكاملة لجريمة السلام

داخل قسم السلام ثان التابع لمديرية أمن القاهرة، كان إخطارا من غرفة عمليات النجدة وصل للمباحث بعنوان عريض "واحد قتل واحد في شقة والمتهم موجود مهربش"، وحينها خرج فريق من المباحث صوب مكان الواقعة وحينما وصلوا كان تجمعا للأهالي أمام أحد المنازل يشير إلى "مسرح الجريمة".

لحظات بسيطة وكانت المباحث داخل شقة حنان، جثة زوجها ملقاة على الأرض غارقا في دمائه مغطي بملاءة سرير، وشقيقها تبدو عليه ملامح التوتر ويديه تحمل آثار الدماء، والفتاة جالسة على كرسي "انتريه" متهالك تندب حظها وتبكي دموعا كالأمطار.

اعترافات وخلافات جريمة السلام

بكلمات بسيطة بدأت حنان الحديث «معرفش اللي حصل يا باشا فجأة لقيت جوزي ميت قدامي»، ليقطع شقيقها حديثها مرددا "حنان ملهاش دعوة يا باشا أنا اللي خلصت عليه عشان زهقت من خناقاته مع أختي، جيت مرة وأتنين وعشرة وحاولت أصلح بينهم لكن مكنش في حلول، وهو بيتخانق معاها خبطه مات».

بعد دقائق معدودة كان مسرح الجريمة تحول لقسم شرطة وبدأت عمليات الفحص، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم واقتياد المتهم وشقيقته لقسم الشرطة لسماع أقوالهم وعرضهم على النيابة العامة، والمتهم لم يبدي أي ندم بعد وصوله لقسم الشرطة إلا أن حنان ظلت منهارة.

مسرح الجريمة .. السلام

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بإنهاء حياة زوج شقيقته بالسلام بسبب خلافات بينه وبين زوجته، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة السلام ثان، تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة وقتيل في شقة سكنية.

بالانتقال والفحص، تبين العثور على جثمان سائق 37 سنة وزوجته وشقيقها وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجني عليه، وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث نشوب مشاجرة بين الفتاة وزوجها وتدخل شقيقها الذي قام بإنهاء حياة زوج شقيقته.