محافظ مطروح يدرس تنظيم مواعيد ري النخيل في سيوة لترشيد استهلاك مياه الآبار

وجه اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ مطروح، بدراسة مقترح تنظيم فترات استخدام مياه الآبار في ري النخيل بواحة سيوة خلال فصل الشتاء، بما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.

مراعاة الاحتياجات المائية

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث أكد المحافظ أهمية مراعاة الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية الأخرى، وعدم التأثير على الإنتاج الزراعي عند دراسة آليات تنظيم الري.

كما وجه بتكثيف متابعة مشروعات مياه الشرب ومحطات التحلية، والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، بما يدعم استقرار خدمات مياه الشرب بالمحافظة.