وكيل تعليم مطروح يتفقد المدارس ويوجه بتكثيف برامج تحسين القراءة والكتابة

تابع المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اليوم الثلاثاء انتظام العملية التعليمية بمدرستي عبدالمنعم رياض للتعليم الأساسي وعبدالمنعم رياض الإعدادية المشتركة بقرية القصر غرب مدينة مرسى مطروح وذلك للاطمئنان على سير الدراسة بحضور أيمن شومان مدير عام إدارة مطروح التعليمية ووليد عليوة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وهويدا نصر مدير التعليم الإبتدائي بإدارة مطروح.

تفقد الفصول

وتفقد مدير المديرية الفصول الدراسية والحجرات التعليمية متابعا مستوي المعلمين للحصص الدراسية وتفاعل الطلاب مع المحتوي التعليمي كذلك تابع مستوي طلاب المرحلة الابتدائية في القراءة والكتابة باللغتين العربيّة والإنجليزية

ووجه المهندس الرشيدي إدارة مطروح باستمرار تنفيذ البرنامج العلاجي لتحسين مهارات القراءة والكتابة لطلاب الصفوف الأولى بالمدارس الابتدائية باعتباره أبرز الأولويات التي يضعها تعليم مطروح ضمن خطة تطوير منظومة العمل بالمدارس.

وأكد وكيل الوزارة استمرار جولاته الميدانية المفاجئة بكافة أرجاء مطروح لضمان تقديم محتوي تعليمي جيد ومنتج تربوي مفيد لأبنائنا الطلاب خاصة بالمناطق البعيدة مع تذليل أي تحديات تواجه العملية التعليمية في حينها وفق الإمكانات المتاحة .