مطروح تدخل موسوعة جينيس بتسجيل سلسلة من 50 ألف حبة زيتون

حققت محافظة مطروح إنجازًا جديدًا بدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، من خلال سلسلة مكونة من 50 ألف حبة زيتون، جرى الإعلان رسميًا عن تسجيلها خلال فعاليات المهرجان الدولي الأول للزيتون، بحضور وفد ممثل للموسوعة.

مشاركة المحافظ

وشارك اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، في فعاليات تجميع سلسلة الزيتون، التي شهدت مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، في مبادرة تعكس أهمية المحصول الذي تشتهر به المحافظة.

وحضر الفعالية ممثلو الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة، إلى جانب المزارعين والمنتجين والمرأة والشباب والطلاب وذوي الهمم، فضلًا عن القيادات التنفيذية والشعبية والعمد والمشايخ، في مشهد يعكس تضافر جهود أبناء مطروح لتحقيق هذا الإنجاز.

وجاءت الفعالية ضمن أعمال المهرجان الدولي الأول للزيتون، الذي تستضيفه المحافظة يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، بهدف تسليط الضوء على إنتاج الزيتون بمطروح، ودعم المزارعين والمنتجين، وتعزيز مكانة المحافظة في هذا المجال.