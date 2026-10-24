بالأسماء.. وفاة شاب وسيدة وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بطريق سيوة – مطروح

حصل موقع صدى البلد، على أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين سيارة جامبو وأخرى ميكروباص بطريق سيوة – مطروح والذى اسفر عنه مصرع شخصين واصابة 10 اخرين .

اسماء ضحايا الحادث

واستقبلت مستشفى سيوة ، جثمان عمر ماهر نجيب بكرين، 19 عامًا، وسيدة تُدعى فتحية سليمان بكرين، 35 عامًا، كما استقبلت المستشفى 10 مصابين وهم :

1. مودة يوسف أبو القاسم، سنة ونصف.

2. يوسف أبو القاسم سليمان، 45 عامًا.

3. أحمد السيد محمد، 38 عامًا.

4. محمد السيد محمد، 35 عامًا.

5. أسامة صالح محمود، 22 عامًا.

6. نعمة سليمان محمد، 45 عامًا.

7. عبد الغني محمد الصعيد، 15 عامًا.

8. محمد فتحي محمد، 27 عامًا.

9. إبراهيم أبو القاسم عيسى، 25 عامًا.

10. صالح أحمد محمد، 45 عامًا.

وجرى التعامل مع الحادث ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم .