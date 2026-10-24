رئيس شركة مياه مطروح يتفقد محطتي صرف صحي التلفزيون وباب البحر

واصل المهندس محمد عفيفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمحطات التابعة للشركة، حيث تفقد محطتي صرف صحي التلفزيون وباب البحر، وذلك في إطار حرصه على الوقوف على التشغيل الفعلي والاطمئنان على انتظام الخدمة.

الالتزام بالصيانة الدورية

وخلال الجولة تابع رئيس الشركة سير العمل داخل المحطتين، واستعرض الإجراءات التشغيلية المتبعة، مشدداً على أهمية الالتزام بأعمال الصيانة الدورية والوقائية للحفاظ على كفاءة المعدات والوحدات التشغيلية، ومنع أي أعطال قد تؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما شدد المهندس محمد عفيفي على ضرورة الاهتمام بالمظهر العام للمحطات، ونظافة المحيط الخارجي والداخلي، بما يعكس الصورة الحضارية لمرافق الشركة، مؤكداً أن متابعة المحطات ميدانياً تأتي ضمن أولويات الإدارة لضمان استمرارية تقديم خدمات الصرف الصحي بكفاءة عالية.