نائب محافظ مطروح: تعزيز موارد صندوق النظافة ودعم منظومة المخلفات

ترأس الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح ، اجتماع مجلس إدارة صندوق النظافة، لبحث سبل تعزيز إيرادات الصندوق وتذليل معوقات التحصيل، بما يدعم أعمال المنظومة المتكاملة للمخلفات بمختلف مراكز ومدن المحافظة, بحضور العميد ايهاب نافع السكرتير العام المساعد ، والجهات المعينة.

تحصيل مقابل رفع مخلفات الهدم

وأكد نائب محافظ مطروح أهمية تنمية موارد الصندوق وتعدد مصادر إيراداته، وعدم اقتصارها على الرسوم المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024، بما يضمن توفير التمويل اللازم لأعمال المنظومة ودعم مراكز المدن في تحسين مستوى النظافة.

ووجّه نائب محافظ مطروح بتحصيل مقابل رفع مخلفات الهدم والبناء المنتشرة بصورة عشوائية بمختلف مدن المحافظة، مؤكدًا ضرورة تحصيل رسوم النظافة من المنشآت التي يتم توصيل التيار الكهربائي إليها بنظام الممارسة.

كما أشاد بجهود القائمين على أعمال التحصيل، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل وتذليل المعوقات، بما يسهم في استدامة خدمات النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.