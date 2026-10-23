مصرع شاب في انقلاب سيارة قرب بوابة 15 على طريق مرسى مطروح

شهد طريق مرسى مطروح، عصر اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من بوابة 15، ما أسفر عن مصرع شاب يبلغ من العمر 25 عامًا.

بلاغ بالحادث

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، للتعامل مع الحادث، فيما جرى نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى مطروح العام.

وأوضح مصدر طبي أن المتوفى يُدعى «محمد. ص»، ويقيم بمدينة مرسى مطروح، حيث تم إيداع جثمانه بثلاجة المستشفى لحين انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة، فيما تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر جهات التحقيق أعمالها للوقوف على أسباب انقلاب السيارة وملابسات الحادث.