نائب محافظ مطروح يشارك في إحياء الذكرى الـ 84 لمعركة العلمين بمشاركة وفود دولية

شارك الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، نيابةً عن اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، في مراسم إحياء الذكرى الـ84 لمعركة العلمين، التي وقعت عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك بمقابر الكومنولث والمقابر اليونانية بمدينة العلمين، بحضور عدد من السفراء وممثلي الدول المشاركة في المعركة.

اكليل من الزهور

وشهدت المراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارية تخليدًا لذكرى الجنود الذين فقدوا أرواحهم خلال المعركة، وتقديرًا لتضحياتهم، في مشهد يجسد أهمية استحضار الأحداث التاريخية وترسيخ قيم السلام والتعايش بين الشعوب.

توزيع برشورات

وفي إطار الترويج للمقومات السياحية والتاريخية لمحافظة مطروح، وزعت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بروشورات وكتيبات تعريفية باللغتين العربية والأجنبية، للتعريف بأبرز المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تزخر بها المحافظة.

كما شاركت الإدارة في استقبال الوفود الدولية وتقديم المعلومات السياحية عن أبرز المزارات والمعالم بمدينة العلمين، بما يسهم في إبراز المكانة التاريخية والسياحية للمحافظة وتعزيز جهود الترويج لمقوماتها المتنوعة.

وتأتي المشاركة في إطار حرص محافظة مطروح على إحياء المناسبات التاريخية الدولية التي تحتضنها أرضها، وتعزيز التواصل مع الوفود الدولية، وإبراز مكانة العلمين التاريخية باعتبارها إحدى أبرز المدن التي شهدت أحداثًا مهمة خلال الحرب العالمية الثانية.