محافظ مطروح: مسابقة لأفضل مزارع ومزرعة زيتون ومعصرة

وجّه اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح بإطلاق مسابقة لاختيار أفضل مزارع وأفضل مزرعة زيتون، وفق معايير محددة تشمل جودة الإنتاج والإنتاجية والممارسات الزراعية الجيدة، تشجيعًا للتميز الزراعي.

تفقد مزارع زيتون

وفي إطار دعم قطاع الزيتون، تفقد المحافظ إحدى مزارع الزيتون لمتابعة موسم الإنتاج وجودة المحصول، مؤكدًا أهمية متابعة الأسعار ودعم المزارعين،

كما تفقد إحدى معاصر الزيتون، واطّلع على أقسامها ومراحل استخلاص الزيت، مؤكدًا الالتزام بمعايير الجودة، والتقى خلال الجولة بعدد من طلاب المدرسة الثانوية الزراعية بقسم استخلاص الزيوت، أثناء تدريبهم العملي بالمعصرة، .

وشدد محافظ مطروح على أهمية ربط التعليم الفني بالتطبيق العملي وتأهيل الطلاب لسوق العمل.