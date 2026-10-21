تموين مطروح يضبط 3 آلاف لتر سولار دون تصريح و110 علب سجائر منتهية الصلاحية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح حملة رقابية مكثفة على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية، لضبط المخالفات التموينية والتأكد من جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، .

ضبط 3 الاف لتر سولار

وجاءت الحملة تحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بمطروح، وبمشاركة رجال الضبط القضائي بالمديرية، وأسفرت عن ضبط 110 علب سجائر منتهية الصلاحية، والتحفظ على واقعة حيازة وتجميع 3000 لتر سولار دون تصريح.

مخالفات المخابز والأسواق

وفي مجال المخابز، أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر، تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والتوقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو عذر رسمي، وعدم وجود سجل تفتيش داخل أحد المخابز، وإنتاج خبز ناقص الوزن.

كما أسفرت الحملات في مجال الأسواق عن تحرير 5 محاضر، شملت البيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكدت مديرية التموين بمطروح استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، لضمان جودة رغيف الخبز، وضبط الأسعار، ومواجهة الممارسات المخالفة، وحماية حقوق المواطنين.