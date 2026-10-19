قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء انشراح القلب وراحة البال.. كلمات تزيل الهم والضيق
الخميس.. تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبو سمبل عبر ممر يمتد 60 مترا
25 كاميرا و100 دولة.. هل يخطف محمد صلاح الأضواء في قمة طرابزون وبشكتاش؟
بدءا من الخميس.. جيش الاحتلال يحظر الإجازات في جميع وحداته
الصين تدين بشدة الزيارات الأخيرة لمسؤولين يابانيين إلى ضريح "ياسوكوني"
نتنياهو: سنوجه ضربات أشد إلى أعدائنا إذا اقتضت الحاجة
يقترب من 54 جنيها.. تحرك سعر الدولار مجددا في البنوك
المفوضية الأوروبية تخصص أكثر من 390 مليون يورو لدعم 135 مشروعا بيئيا ومناخيا
صحة المواطن على طاولة منتدى مصر 2026| توطين صناعة الدواء وتأهيل الكوادر في الصدارة
الخطوط الجوية القطرية: تعليق الرحلات من وإلى الرياض والدمام
بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع
استعدوا خلال أيام.. موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننشر أسماء المصابين فى حادث تصادم ميكروباص وسيارتي نقل بطريق مطروح – الإسكندرية

حادث ارشيفية
حادث ارشيفية
ايمن محمود

حصل صدى البلد على أسماء المصابين فى حادث تصادم بين ميكروباص وسيارتي نقل عند الكيلو 25 بطريق مطروح – الإسكندرية الساحلي الدولي والذى اسفر عنه أُصابة 13 شخصًا.

أسماء المصابين 

واستقبلت مستشفى مطروح العام 13 مصاب وهم 

1. أحمد رمضان نصر، 27 سنة، عامل من محافظة البحيرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

2. محمد لبيب بوعجيلة، 27 سنة، عامل من البحيرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

3. صبحي محمد عبد الحميد، 47 سنة، عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

4. حمادة أحمد فهمي، 35 سنة، عامل من البحيرة، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

5. علاء رأفت محمد، 25 سنة، من دمنهور، اشتباه ما بعد الارتجاج.

6. حسام خالد عبد الرازق، 23 سنة، من دمنهور، اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

7. طلعت علي شحاتة، 30 سنة، عامل من مطروح، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

8. محمود أحمد بكر، 40 سنة، موظف من مطروح، مصاب بكدمة في الصدر.

9. أحمد أحمد عبد المحسن، 18 سنة، عامل من محافظة قنا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

10. بدر أحمد عز الدين، 15 سنة، عامل من قنا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

11. إبراهيم محمد جمعة، 24 سنة، عامل من أسيوط، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

12. وائل رمضان عبد الحميد، 31 سنة، عامل من البحيرة، اشتباه ما بعد الارتجاج.

13. خالد إسماعيل بنزينة، 15 سنة، طالب من مطروح، اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين داخل مستشفى مطروح العام، مع استكمال الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

مباراة القمة

أزمة التحكيم تتصاعد.. تحرك جديد مرتقب من الزمالك

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

عداد الكهرباء

عداد الكهرباء هيكشفك.. تحذير مهم للمشتركين قبل محاولة السرقة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

صورة أرشيفية

اتهام طبيب بسوهاج بفض غشاء بكارة مريضة أثناء عملية جراحية.. ومحاميها يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم يرافق برشلونة إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان

منتخب مصر لكرة الصالات

اليوم.. منتخب مصر يواجه المغرب في نصف نهائي أمم إفريقيا للصالات

شوبير

شوبير يكشف حقيقة تأجيل كأس السوبر.. تفاصيل

بالصور

يسرا تتألق بفستان صيفي يجمع بين الفخامة والأناقة

يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة
يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة
يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة

استعدوا خلال أيام.. موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي في مصر

موعد التوقيت الشتوي
موعد التوقيت الشتوي
موعد التوقيت الشتوي

الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وتساعد على حماية القلب

الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وقد تساعد على حماية القلب
الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وقد تساعد على حماية القلب
الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وقد تساعد على حماية القلب

«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري

«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري
«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري
«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد