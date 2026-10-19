ننشر أسماء المصابين فى حادث تصادم ميكروباص وسيارتي نقل بطريق مطروح – الإسكندرية

حصل صدى البلد على أسماء المصابين فى حادث تصادم بين ميكروباص وسيارتي نقل عند الكيلو 25 بطريق مطروح – الإسكندرية الساحلي الدولي والذى اسفر عنه أُصابة 13 شخصًا.

أسماء المصابين

واستقبلت مستشفى مطروح العام 13 مصاب وهم

1. أحمد رمضان نصر، 27 سنة، عامل من محافظة البحيرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

2. محمد لبيب بوعجيلة، 27 سنة، عامل من البحيرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

3. صبحي محمد عبد الحميد، 47 سنة، عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

4. حمادة أحمد فهمي، 35 سنة، عامل من البحيرة، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

5. علاء رأفت محمد، 25 سنة، من دمنهور، اشتباه ما بعد الارتجاج.

6. حسام خالد عبد الرازق، 23 سنة، من دمنهور، اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

7. طلعت علي شحاتة، 30 سنة، عامل من مطروح، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

8. محمود أحمد بكر، 40 سنة، موظف من مطروح، مصاب بكدمة في الصدر.

9. أحمد أحمد عبد المحسن، 18 سنة، عامل من محافظة قنا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

10. بدر أحمد عز الدين، 15 سنة، عامل من قنا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

11. إبراهيم محمد جمعة، 24 سنة، عامل من أسيوط، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

12. وائل رمضان عبد الحميد، 31 سنة، عامل من البحيرة، اشتباه ما بعد الارتجاج.

13. خالد إسماعيل بنزينة، 15 سنة، طالب من مطروح، اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين داخل مستشفى مطروح العام، مع استكمال الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.