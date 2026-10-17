قرار مفاجئ من محافظ مطروح.. إعفاء رئيس مدينة سيوة ونائبه من منصبيهما.. اعرف الأسباب

أصدر اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، قرارًا بإعفاء رئيس مركز ومدينة سيوة ونائب رئيس المركز من منصبيهما، مع تكليف سكرتير المدينة بتسيير الأعمال لحين اختيار رئيس جديد للمركز والمدينة.

جاء القرار بعد مراجعة لجنة مختصة لأداء الوحدة المحلية بسيوة، حيث شملت أعمال الفحص متابعة مستوى الأداء الإداري والمالي، ومدى الالتزام بضوابط العمل، إلى جانب آليات التواصل مع المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

يأتي هذا التحرك في إطار متابعة أداء القيادات التنفيذية بالمحافظة، والعمل على تعزيز الانضباط داخل الوحدات المحلية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، بما يضمن تحسين الخدمات والاستجابة لمطالب المواطنين.

وشددت المحافظة على استمرار تقييم أداء القيادات التنفيذية بمختلف المراكز والمدن، بما يدعم تطوير منظومة العمل وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للأهالي.