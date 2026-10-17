ضبط 8 أطنان سولار ومواد بتروكيماوية و125 عبوة مجهولة المصدر في مطروح

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، لضبط المخالفات التموينية والتصدي للغش التجاري، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة السلع المعروضة للمواطنين.

وجاءت الحملات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، وتحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بمطروح، والمقدم محمود الطوخي، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بمشاركة رجال الضبط بالمديرية ومباحث التموين.

ضبط مواد غذائية غير صالحة

وأسفرت الحملات عن ضبط 125 عبوة من المواد الغذائية والمنشطات المتنوعة مجهولة المصدر، وضبط سيارة محملة بنحو 2 طن من السولار جرى تجميعها بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط سيارة محملة بنحو 6 أطنان من المواد البتروكيماوية غير المصرح بتداولها خارج شركات البترول.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 18 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار السلع، و14 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع العرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وأكدت مديرية التموين بمطروح، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية؛ بهدف ضمان جودة رغيف الخبز، وضبط الأسعار، والتصدي للممارسات غير القانونية، وحماية حقوق المواطنين.