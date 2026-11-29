تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، استمرار أعمال صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بعدد من المراكز والمدن، من خلال مراجعة الأعمدة والخلايا الكهربائية، وشد الأسلاك وتغيير العوازل التالفة، وتركيب كشافات جديدة وصيانة الكشافات المعطلة، بما يضمن تحسين مستوى الإضاءة ووضوح الرؤية أمام قائدي المركبات والمارة.

توجيهات محافظ الغربية

وشملت الأعمال الطريق السريع بقرية ميت عساس، وقرية ميت بدر بمركز سمنود، حيث جرت مراجعة خلايا الإنارة وشد الأسلاك وصيانة الأعمدة وتركيب كشافات جديدة، إلى جانب صيانة خلية الإنارة بطريق كفر العزيزية، وتغيير العوازل لحمايتها من العوامل الجوية، مع استمرار استكمال الأعمال.

تحرك تنفيذي عاجل

وجاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على تعزيز عوامل السلامة والأمان على الطرق، والحفاظ على أرواح المواطنين.

وفي مركز السنطة، تم إصلاح وصيانة لوحة الإنارة بمحول المساكن، وصيانة الإنارة بمنطقة مركز التدريب وموقف شرشابة، ومتابعة أعمال زراعة أعمدة الكهرباء بطريق تفتيش الجميزة المتفرع من طريق 77 الحربي (الجميزة – ميت ميمون)، كما شهد مركز كفر الزيات أعمال صيانة وتركيب كابلات الإنارة بشارع أبو الهوى، وشارع مصيلحي.

رفع كفاءة الخدمات

كما تضمنت الأعمال بمركز المحلة الكبرى صيانة أعمدة الإنارة وزراعة 8 أعمدة بطريق دمتنو امتداد عزبة نجيب وعزبة شاكر بنطاق وحدة سامول، وصيانة أعمدة الإنارة بمدخلي قريتي بطينة والقيصرية بنطاق وحدة محلة أبو علي، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة لأعمدة الإنارة بمركز قطور.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية استمرار المتابعة الدورية لمنظومة الإنارة العامة بجميع المراكز والمدن والأحياء، والتعامل الفوري مع أي أعطال أو ملاحظات، مع تكثيف المرور على الطرق الرئيسية والفرعية، والتأكد من كفاءة الأعمدة والكشافات وسلامة التوصيلات الكهربائية، مشددًا على أن توفير طرق آمنة ومضاءة بشكل جيد يمثل أولوية للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من مخاطر الحوادث.