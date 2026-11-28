عقد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اجتماعًا مع وفد منطقة وسط الدلتا لضرائب القيمة المضافة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود نشر الثقافة الضريبية، وترسيخ مفاهيم الالتزام الضريبي، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والتنموية.

توجيهات جامعة طنطا

جاء ذلك بحضور خالد جبر، وكيل الوزارة ورئيس منطقة وسط الدلتا لضرائب القيمة المضافة، وأحمد سند، مدير عام التواصل بالمنطقة، ومصطفى بدر، مدير إدارة الحصر بمأمورية طنطا، وحاتم البربري، من مساعدة المسجلين بمأمورية طنطا، والمحاسب أحمد رشاد، أمين عام جامعة طنطا.

ردع مخالفين

وأكد الدكتور محمد حسين أهمية تعزيز التكامل المؤسسي بين الجامعة ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، انطلاقًا من دور الجامعة التنموي والمجتمعي، ومسؤوليتها في دعم السياسات الوطنية، مشيرًا إلى أن نشر الوعي الضريبي وترسيخ ثقافة الالتزام الطوعي يمثلان إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة المالية ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحرك جامعة طنطا

وأوضح رئيس الجامعة حرص جامعة طنطا على تعزيز أطر التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، وتوظيف إمكاناتها العلمية والبشرية والمعرفية في دعم جهود التوعية الضريبية، وتعزيز الوعي بالحقوق والالتزامات الضريبية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمسئولية المجتمعية.

تبادل الخبرات

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من محاور التعاون المشترك بين الجامعة والمنطقة، وآليات تذليل العقبات أمام الممولين، وتعزيز قنوات التواصل المؤسسي، ونشر الثقافة الضريبية، بما يدعم جهود الدولة في تنمية الحصيلة الضريبية وتحقيق المستهدفات المنشودة.