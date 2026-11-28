اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي كليوباترا 2026 والذي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، والذي يأتي في إطار دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

تضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والبيانات العملية لتوحيد المفاهيم للعناصر المشاركة، كما تم التدريب على أعمال البحث والإنقاذ ومجابهة التهديدات غير النمطية، وتنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية لتدمير الأهداف السطحية، والدفاع الجوي ضد الأهداف الجوية المختلفة، والتي عكست مدى الاحترافية التي وصلت إليها القوات المشاركة، وكذا التدريب على الإمداد والتزود بالوقود في البحر وتبادل أسطح الطيران للقطع البحرية، فضلًا عن تنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار المختلفة التي أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشاركة في التدريب وقدرتها على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية المصرية والفرنسية.



