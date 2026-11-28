أكد محمود دياسطي لاعب نادي وادي دجلة الحالي والنجوم السابق، أن طموحه هو التواجد في أحد أندية القمة في الدوري المصري قريبًا والوصول لمكانة جيدة في الكرة المصرية بالانضمام للمنتخب، لكنه شدد في نفس الوقت على أن توقيت الرحيل لم يأت بعد وأنه تحت أمر نادي وادي دجلة وأن الإدارة هي المنوطة بهذا الأمر.

وتابع "دياسطي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: حديث موكوينا مدرب بيراميدز عني يجعلني سعيدًا إن مجهودي وتعبي وعملي "متشافين" بشكل جيد من موكوينا أو من الجماهير بشكل عام، لكن ذلك ليس مقياسًا، المقياس الحقيقي هو نفسك، أنت تستطيع أن ترى نفسك جيدًا أم لا، ورغم ذلك موكوينا من وجهة نظري هو أفضل مدرب في مصر حاليًا، يقدم مع بيراميدز كرة قدم رائعة ونتائج ممتازة، وطريقة تعامله مع اللاعبين جيدة جدًا، لذلك الأمر مختلف هذا الموسم، هو استطاع أن يخرج أفضل ما عند كل لاعب، وبسبب التعامل النفسي الجيد الأمور أصبحت سهلة وبسيطة.

وأضاف لاعب النجوم السابق: هدفي التواجد في أحد أندية القمة في الدوري المصري، ومنفتح على التواجد في أي فريق، واستطيع الظهور بشكل جيد والأداء بكل قوة ومساعدة الفريق الذي سأرتدي قميصه على تحقيق الفوز والانتصارات.

واختتم محمود دياسطي حديثه: عدم تواجد أي من لاعبي وادي دجلة في منتخب مصر بعد ما تحقق الموسم الماضي أراه اختلاف في وجهات النظر وليس ظلمًا، أي مدير فني تكون له وجهة نظر معينة أو متطلبات يختار قائمته على أساسها، نحن نحترم كل الأراء لكننا كنا ننتظر رؤية مختلفة لمجهوداتنا الموسم الماضي حتى ولو في منتخب المحليين، لإن ارتداء قميص منتخب مصر حلم لأي لاعب.