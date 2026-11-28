حرص عدد من جماهير فريق المغرب الفاسي المتواجدين في مصر لحضور مواجهة فريقهم أمام بيراميدز، على التبرع بالدم لصالح مصابي حادث الطريق الدائري بالوراق، في لفتة إنسانية تعكس روح التضامن والتكافل بين الشعبين المصري والمغربي.

ولاقت المبادرة إشادة واسعة، خاصة أنها تعبر عن الدعم والمساندة للمصابين في الحادث الأليم، بعيدًا عن المنافسة الرياضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المغرب الفاسي المغربي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء يسعى خلاله الفريق السماوي لتحقيق بداية قوية في مشواره القاري والمنافسة على اللقب.

بيراميدز يستعد لمواجهة المغرب الفاسي في دوري أبطال أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والمغرب الفاسي اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، على استاد الدفاع الجوي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات البطولة.