قال محمود دياسطي لاعب نادي وادي دجلة الحالي والنجوم السابق، إن الموسم الحالي مختلف تمامًا عن الموسم الماضي، لعدة أسباب أهمها تغيير استراتيجية النادي وتغيير المدرب الذي وضع أنجح نظام لفريق في الدوري الموسم الماضي الذي كان مبهرًا للجميع، مضيفًا: نجحنا قبل عامين في الصعود للدوري الممتاز واجتهدنا الموسم الماضي للتواجد ضمن السبعة الكبار لكن الأمور لم تسر كيفما نريد، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل للفريق والنادي.

وتابع "دياسطي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كابتن محمد الشيخ وكابتن مصطفى شبيطة نفس المدرسة التدريبية حتى وإن اختلفت الأفكار، الثنائي عمل مع بعض في دجلة حوالي موسمين ونصف الموسم، الأمور كلها متقاربة، ونحن ننفذ ما يريده المدير الفني وإن شاء الله القادم أفضل.

وأضاف لاعب النجوم السابق: رحيل كابتن محمد الشيخ كان مفاجأة كبيرة، هو كشخص مؤثر جدًا وساعد كل اللاعبين على مدار موسمين ونصف الموسم، بالتالي الأمر كان صعب على كل اللاعبين والجميع كان مستغرب القرار خصوصًا في توقيته لكن أكيد الإدارة لديها أسبابها، القرار أثر فينا كثيرًا وحاولنا التماسك كمجموعة لكننا أخذنا وقت طويل وهو ما أثر على النتائج في بداية الموسم لكن القادم أفضل إن شاء الله.

واختتم محمود دياسطي حديثه: التواجد ضمن الستة الكبار هذا الموسم ليس صعبًا، الفوارق ليست بعيدة، الفارق بين دجلة وصاحب المركز السادس ست نقاط يعني مباراتين فقط، لازال هناك 10 مباريات كاملة بـ30 نقطة وهو رصيد يمكنه أن يضعك ضمن المربع الذهبي، الدوري لازال طويلًا وكل شيء وارد، لا شيء حُسم.