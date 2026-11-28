نشرت النيابة العامة مرافعتها في قضية اتهام محامية بقتل والدتها وتقطيع جثمانها، بالتأكيد على قدسية رابطة الأم بابنتها، واصفة إياها بأنها من أقدس الروابط الإنسانية التي تنشأ بالفطرة، وتمتد جذورها منذ أن تحمل الأم ابنتها في رحمها، وترعاها حتى تشب وتكبر.

الخلافات الأسرية بين المتهمة ووالدتها تراكمت على مدار سنوات

وأضاف ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام هيئة المحكمة أن الخلافات الأسرية بين المتهمة ووالدتها تراكمت على مدار سنوات، حتى تحولت إلى نار تحت الرماد، مشيرة إلى أن حديث الأم مع ابنتها بشأن إخفاقات حياتها الزوجية كان له أثر في تأجيج غضب المتهمة وإشعال الخلاف بينهما.

المتهمة اختارت أن تنهي حياتها بعدما غلب غضبها عقلها

وأكد أن المتهمة بدلًا من إنهاء الخلاف أو الابتعاد عن والدتها، اختارت أن تنهي حياتها، بعدما غلب غضبها عقلها، وانفعالاتها على فطرتها، وقررت إسكات صوت والدتها إلى الأبد.

الواقعة لم تتوقف عند حد الاعتداء على المجني عليها

وأوضح أن الواقعة لم تتوقف عند حد الاعتداء على المجني عليها، بل امتدت إلى مواصلة الاعتداء رغم خمود مقاومتها، ثم التعامل مع جثمانها بطريقة كشفت عن قسوة تجاوزت حدود لحظة الغضب والانفعال.

واختتمت النيابة العامة هذا الجزء من مرافعتها بالتأكيد على أن ما حدث لم يكن مجرد خلاف عائلي، وإنما جريمة مست حرمة الدماء وانتهكت أقدس الروابط الإنسانية، وهي رابطة الأم بابنتها.