أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالوزارة، أن حالة التكاتف والتضامن التي شهدها المجتمع المصري مع أسر ضحايا ومصابي حادث الوراق تعكس أصالة الشعب المصري وموروثه الإنساني في الوقوف بجانب المتضررين وقت الأزمات.

وأوضح عبد الرحمن - في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (إكسترا نيوز) - أن استجابة المواطنين لمناشدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لرجال الأعمال المصريين بالمساهمة في دعم ضحايا الحادث، امتدت إلى المواطنين العاديين الذين بادروا بالتبرع عبر أرقام الحسابات التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي، في مشهد يعكس روح التكافل المجتمعي.

وأضاف "أن الوزارة لا تزال تتلقى التبرعات"، مشيرًا إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي ستعلن قريبا عن موعد إغلاق باب التبرعات، والحصيلة النهائية للمبالغ التي تم جمعها، مع الكشف عن أسماء جميع المساهمين في هذه الحصيلة، فضلًا عن إعلان تفاصيل دقيقة بشأن المستفيدين من أموال التبرعات وآليات توزيعها.

وكشف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء التفاوض لشراء سيارات بديلة لتعويض أصحاب السيارات التي تعرضت للتلف جراء الحادث.. مؤكدًا أن الوزارة تعمل على وضع آليات واضحة لدعم المتضررين وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.

وأشار إلى أن مبالغ الدعم المخصصة لأسر المتوفين ستُوزع بالتساوي، على أن تُجرى دراسات حالة للأسر المستحقة عقب ذلك، لتحديد احتياجاتها وتوفير منظومة الخدمات والمساعدات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.

واختتم عبد الرحمن بالتأكيد على أن جميع الجهات الحكومية تعمل بالتنسيق وعلى قدم وساق لتسريع وصول الدعم إلى مستحقيه، مشددًا على أن الوزارة تستهدف تقديم المساندة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين، بما يتجاوز الدعم المالي إلى توفير الخدمات الاجتماعية اللازمة وفقًا لاحتياجات كل أسرة.