قالت القناة 12 الإسرائيلية أنه من المتوقع أن توافق إسرائيل خلال الأيام المقبلة على بدء تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطاع غزة، قبل موافقة حماس على نزع سلاحها.

خطة ترامب في غزة

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي غدا لمناقشة تحديث مسودة القرار المتعلقة بالتفاهمات مع مجلس السلام، فيما يُتوقع أن يعلن المدير التنفيذي للمجلس، نيكولاي ملادينوف، يوم الاثنين عن التقدم المحرز في الخطة. وذلك وفق ما نشرته القناة N الإسرائيلية.



وتأتي هذه الخطوة عقب اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومبعوث ترامب جاريد كوشنر، الذي كشف عنه موقع N12 لأول مرة.

وخلال الاتصال الذي جرى ليلة الثلاثاء، ضغط كوشنر على نتنياهو للوفاء بالتزاماته تجاه الرئيس الأمريكي والعمل على دفع خطة السلام في غزة.

من جانبه، أكد نتنياهو التزامه بتطوير الخطة وأبدى استعدادا للمضي قدما في تنفيذها.



ومن بين الخطوات التي طلبت واشنطن ومجلس السلام من إسرائيل الموافقة عليها، نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وخروج نحو 4 آلاف فلسطيني خضعوا لفحوص أمنية لتلقي تدريب على العمل الشرطي في مصر، وإدخال المعدات والمواد اللازمة لإنشاء قواعد للقوة متعددة الجنسيات، إلى جانب دفع المشاريع الإنسانية ومشاريع البنية التحتية في القطاع.



أربع مراحل على طريق نزع السلاح



وفقا للجدول الزمني الذي يتبلور داخل مجلس السلام، من المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة تقدم عدة مراحل مهمة في الخطة.



المرحلة الأولى: خلال الأيام المقبلة، ستُطلب من إسرائيل الموافقة على المضي قدما في تنفيذ خطة ترامب، ومن المتوقع أن يعقد النقاش الرئيسي غدا في المجلس الوزاري.

المرحلة الثانية: خلال شهر من صدور الموافقة الإسرائيلية، ستكتمل الاستعدادات لبدء عملية نزع السلاح، بما في ذلك بناء معسكرات لقوات القوة متعددة الجنسيات التي من المقرر نشرها في القطاع.



المرحلة الثالثة: في بداية عام 2027، وتحديدا خلال شهر يناير، من المتوقع أن يبدأ دخول القوة متعددة الجنسيات إلى القطاع والسيطرة على مناطق محددة على امتداد الخط الأصفر، ولن يُتوقع أن تدخل القوة في مواجهات قتالية مع عناصر حماس، وإنما ستعمل على المساعدة في تثبيت الأوضاع بالمناطق وتعزيز عملية نزع السلاح.

وبموجب الخطة، ستتولى القوة الإشراف على تسليم الأسلحة وتفكيك البنية التحتية العسكرية.



المرحلة الرابعة: بدء المرحلة التجريبية لمشروع رفح الخضراء، وهي مناطق إنسانية يُفترض أن تكون خارج سيطرة حماس، ومن المخطط أن يُتاح فيها عودة السكان الفلسطينيين في غزة.

وقد بدأ في هذه المنطقة بالفعل برنامج تجريبي أولي لمجلس السلام لتحديد الأنفاق وإغلاقها، وفق ما نشرته القناة 12 الإسرائيلية لأول مرة.

رسالة ترامب إلى إسرائيل: إذا لم تنزع حماس سلاحها، يمكنكم التحرك



بالتوازي مع التقدم في الخطة، فإن الرسالة التي ينقلها ترامب ومجلس السلام إلى إسرائيل هي أن الخطوات المطلوب منها الموافقة عليها لا تعني توفير حصانة لحماس.

ووفقا للرسالة التي نُقلت إلى إسرائيل، إذا لم تسلم حماس أسلحتها ولم تنزع سلاحها بعد المضي في هذه الخطوات، فستحصل إسرائيل على شرعية دولية لمعالجة المشكلة بنفسها.



ويأتي ذلك في ظل تزايد الانتقادات في الولايات المتحدة للغارات وعمليات الاغتيال التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة، إذ يتوقع المسؤولون في الإدارة الأمريكية من إسرائيل إحراز تقدم بالتوازي على المسار السياسي، وفقا لالتزاماتها بخطة ترامب.