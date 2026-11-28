تطلق وزارة الأوقاف 628 مجلسًا فقهيًا بعنوان «حماية الأطفال من الاعتداء والتحرش: واجب شرعي ومسئولية مجتمعية»، ضمن برنامج «مجالس الفقه»، بهدف تعزيز الوعي الديني والمجتمعي بخطورة الاعتداءات التي تستهدف الأطفال، والتأكيد على مسئولية المجتمع في حماية النشء وصون حقوقهم وسلامتهم.

وتأتي هذه المجالس في سياق الأنشطة الدعوية والعلمية والتثقيفية التي تنفذها الوزارة، لنشر تعاليم الدين الصحيحة، والتصدي للسلوكيات المنحرفة، وتعزيز منظومة القيم والأخلاق، بما يسهم في حماية المجتمع من الممارسات التي تهدد أمن أفراده واستقرارهم.

موعد وأماكن انعقاد مجالس الفقه بالأوقاف

ومن المقرر عقد المجالس يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2026، عقب صلاة العشاء، في المديريات الحدودية بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد.

كما تستكمل الوزارة تنظيم هذه المجالس في مديرية السويس يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2026، على أن تُعقد بمديرية شمال سيناء يوم الخميس 3 ديسمبر 2026.

وتندرج الفعاليات ضمن محاور الخطة الدعوية لوزارة الأوقاف، التي تستهدف مواجهة الإرهاب والتطرف بمختلف أشكاله، والتصدي للأفكار المتطرفة، وكذلك معالجة مظاهر التراجع الأخلاقي والقيمي، والعمل على استعادة ملامح الشخصية المصرية الوطنية وترسيخها من خلال المنطلقات الدينية.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المحاور إلى تعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية، وتأكيد أهمية الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية، والتصدي للممارسات التي تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتضر بأمن المجتمع وسلامة أفراده.

الأوقاف تعزز دور المساجد في حماية النشء

ويستهدف برنامج «مجالس الفقه» توظيف المساجد في نشر المعرفة الدينية الصحيحة، وتعزيز الوعي لدى الشباب ومختلف فئات المجتمع، وترسيخ المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية، إلى جانب تشجيع الاهتمام بالعلم والبحث والاكتشاف والإبداع.

وتؤكد هذه الجهود أهمية دور المؤسسات الدينية في التوعية بقضايا حماية الأطفال، وتعريف المجتمع بمسئولياته تجاه النشء، والعمل على بناء بيئة آمنة تضمن للأطفال الحماية من الاعتداء والتحرش، وتسهم في تنشئة أجيال واعية بحقوقها وقادرة على مواجهة الممارسات التي تهدد سلامتها.