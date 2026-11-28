ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الجيش الأمريكي تصدى لنحو ست طائرات مسيرة اقتربت من قاعدة "راف لاكنهيث" (RAF Lakenheath) التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في وقت سابق من هذا الشهر.

وأفاد التقرير بأن القوات الأمريكية استخدمت بنجاح تقنيات مخصصة لمواجهة الطائرات المسيرة لإبعاد هذه القطع الجوية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أياً من الأفراد البريطانيين أو الأمريكيين لم يتمكنوا من استعادة تلك الطائرات المسيرة.

وفي أكتوبر الماضي، أكدت الولايات المتحدة سحب جميع قاذفات بي-1 من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد، وهي قاعدة بريطانية تخضع لتحقيق في مكافحة الإرهاب، وذلك عقب حادث أمني غامض وقع الشهر الماضي.

استُدعيت الشرطة إلى القاعدة الواقعة جنوب غرب إنجلترا في 27 سبتمبر بعد أن أبلغ مزارع عن مجموعة من الرجال يستقلون عدة شاحنات صغيرة ويمارسون نشاطًا "مشبوهًا".