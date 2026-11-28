تحدث الفنان ضياء عبد الخالق، عن مشروع الدراما الواقعية «حكايات على الرف» الذي بدأه المخرج والمنتج مجدي الهواري.

وأكد ضياء عبد الخالق، في لقاء مع كاميرا صدى البلد، أن تأثير الفن في المجتمع لا يقل أهمية عن تأثير المدرسة والبيت، مشيرًا إلى أن الأعمال الفنية التي تقدم تجارب حقيقية يمكن أن تترك أثرًا واضحًا لدى الجمهور وتساعده على التعلم من تلك التجارب.

وقال ضياء عبد الخالق: «أنا شايف إن تأثير الفن ما يقلش، بل يزيد في أهميته عن تأثير المدرسة والبيت، لأن لما تشوف تجربة حقيقية وتتعلم منها حاجة، ده بيكون له تأثير كبير».

وأضاف أن الدراما الواقعية ليست ظاهرة جديدة، موضحًا: «الدراما الواقعية موجودة من زمان ومش جديدة، ويمكن تكون اختفت فترة أو قلت شوية، لكنها بدأت تظهر تاني، لأن الحكايات كلها من الواقع، والواقع أكبر مصدر للحكايات والتجارب والدراما والكوميديا وكل حاجة».

أعمال ضياء عبد الخالق

وعن أعماله الفنية المقبلة، كشف ضياء عبد الخالق أنه يحرص على الظهور بشكل مستمر، قائلًا: «أنا كل سنة ليّ على الأقل مسلسل، وإن شاء الله يبقى في رمضان اللي جاي حاجة، بس مش هتكلم عنها دلوقتي».

وعن طبيعة الأدوار التي يختارها، أوضح: «أنا بعمل الدور المناسب لي، اللي بشوف نفسي فيه»، مؤكدًا أن تصنيف الشخصية، سواء كانت شريرة أو غير ذلك، لا يمثل فارقًا كبيرًا بالنسبة له، بقدر اهتمامه بمدى مناسبة الدور له.

أدوار الشر للفنان ضياء عبد الخالق

واستطاع الفنان ضياء عبد الخالق، أن ينجح فى تكوين هوية منفردة بعيدة عن باقى أفراد جيله، وساعده فى ذلك ملامح وجه الحادة مع تكوينه الجثماني الذى كان سببا في إسناد عدد كبير من أدوار الشر إليه إلى أن أطلق عليه البعض شرير السينما.

مشواره مع الزعيم

على الرغم من تنوع أعمال ضياء عبد الخالق ومشاركته فى كثير من الأعمال مع كبار النجوم، إلا أنه كان حريصا على أن يكون أحد أفراد فريق عمل الزعيم عادل إمام فى معظم أفلامه خلال فترة التسعينيات والألفية الجديدة.

ومن أهم هذه الأعمال التى جمعت ضياء عبد الخالق وعادل إمام: “الإرهابي، بخيت وعديلة، رسالة إلى الوالي، مسرحية بودي جارد، وهاللو أمريكا، وفيلم أمير الظلام” والذى كان سببا فى شهرته على مستوى النقاد والجماهير، بعد نجاح شخصية “عزام” الذي كان يجسدها.

كما قدم مع الزعيم فيلمي السفارة فى العمارة وحسن ومرقص لتكون حصيلة تعاونه مع الزعيم تجاوزت 8 أعمال مختلفة بين السينما والمسرح.

أهم أعمال ضياء عبد الخالق

ومن أهم الأعمال التى قدمها ضياء عبد الخالق في مشواره الفني مسلسل الجماعة مع الراحل وحيد حامد كما قدم مسلسل ذهاب وعودة مع السقا وشطرنج مع وفاء عامر ونضال الشافعي كما قدم مسلسل كلبش مع أمير كرارة ومسلسل الاختيار الذي حقق نجاحا كبيرا سواء في الشارع المصري أو على صفحات السوشيال ميديا.