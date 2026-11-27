أكد النائب نبيل العطار أهمية انتظام صرف جرعات العلاج الكيميائي لمرضى الأورام وفق الجداول الزمنية المحددة من الأطباء، مشددًا على أن الالتزام بمواعيد الجرعات، التي تُحدد في كثير من البروتوكولات العلاجية كل 28 يومًا، يمثل عنصرًا أساسيًا في استكمال الخطة العلاجية والحفاظ على استقرار الحالة الصحية للمرضى.

وأوضح العطار في تصريحات خاصة أن مرضى الأورام لا ينبغي أن يتحملوا تبعات أي تأخير في توريد الأدوية أو مشكلات إدارية وإجرائية تتعلق بصرفها، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذا الملف باعتباره أولوية صحية وإنسانية، تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية لضمان توافر الأدوية وصرفها في مواعيدها.

آليات واضحة تضمن عدم انقطاع العلاج

وطالب بضرورة وضع آليات واضحة تضمن عدم انقطاع العلاج، من بينها إتاحة صرف الجرعات مسبقًا متى سمحت طبيعة الدواء والبروتوكول العلاجي بذلك، وتوفير بدائل دوائية معتمدة في حالات نقص بعض الأصناف، بالتنسيق مع الأطباء المعالجين، بما يضمن عدم الإخلال بالخطة العلاجية للمريض.

وشدد العطار على أهمية الإعلان عن خطة واضحة للمخزون الاستراتيجي من أدوية الأورام، ووضع نظام للطوارئ يضمن التدخل السريع عند حدوث أي نقص أو تأخر في التوريد، بما يحول دون تكرار الأزمات التي قد تؤثر على انتظام علاج المرضى.

وأكد أن توفير العلاج في موعده ليس مجرد إجراء إداري، بل مسؤولية مباشرة تجاه المرضى وأسرهم، وأن حماية حق مريض الأورام في الحصول على علاجه بانتظام يجب أن تكون على رأس أولويات المنظومة الصحية.