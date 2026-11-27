نقل النواب: سنعمل على دراسة ومناقشة كافة محاور منظومة السلامة والأمان على شبكة الطرق

برلمانية تطالب بإطلاق مباردة “ حافظ على بلدك” لتوسيع نطاق الرصد المجتمعي للمخالفات المرورية

وكيل الشيوخ يطالب بضرورة مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية للمصابين

برلماني يطالب بمراجعة منظومة نقل وتوزيع المواد البترولية

بعد مأساة حادث الوراق، والذي أسفر عن وفاة 31 شخصا ، و 26 مصابا ، تصاعدت المطالب البرلمانية بإعادة النظر في منظومة السلامة على الطرق، وتشديد الرقابة على حركة سيارات النقل الثقيل والمواد البترولية، ووضع حلول جذرية تحول دون تكرار مثل هذه الكوارث.

كما شددوا على ضرورة التعامل مع هذا الحادث باعتباره جرس إنذار يستوجب مراجعة منظومة النقل والرقابة المرورية، وعدم الاكتفاء بالتحرك بعد وقوع الكارثة، يأتي ذلك في خطوة للحفاظ على أرواح المواطنين وحماية الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في شبكة الطرق والكباري.

بداية، قال النائب وحيد قرقر رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع باهتمام بالغ، تداعيات الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري بمنطقة الوراق، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وتقدم في بيان رسمى صادر عن اللجنة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد أن اللجنة تتابع الإجراءات التي تتخذها الحكومة والجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا.

وأضاف، وفي إطار ممارسة اللجنة لاختصاصاتها الرقابية، ستعمل اللجنة على دراسة ومناقشة كافة محاور منظومة السلامة والأمان على شبكة الطرق، وذلك خلال عدد من الاجتماعات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بهدف التوصل إلي آليات واقعية تضمن رفع مستويات السلامة والأمان علي شبكات الطرق، والحد من حوادث الطرق.

وأشار إلى أن اللجنة تؤكد أهمية الوقوف على كافة ملابسات حادث الوراق وأسبابه، دون استباق نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة، والعمل على استخلاص الدروس المستفادة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.

الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم يمثل أولوية قصوى

كما أكد أن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم يمثل أولوية قصوى، وأن تعزيز منظومة السلامة على الطرق يُعد أحد المحاور الرئيسية لاستكمال جهود تطوير وتحديث قطاع النقل، بما يضمن تحقيق العائد المرجو من الاستثمارات التي وجهتها الدولة لهذا القطاع الحيوي.

من جانبه، نعت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع أمس على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين، معربة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت عبد الحميد دعمها الكامل لجهود الدولة وأجهزتها المعنية في التعامل مع تداعيات الحادث، وتقديم أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا، وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، مشيدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إزالة آثار الحادث وإعادة انتظام الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

الحادث يستوجب إعادة النظر بصورة شاملة في منظومة تسيير المركبات

وشددت عضو مجلس النواب على أن الحادث يستوجب إعادة النظر بصورة شاملة في منظومة تسيير المركبات الثقيلة داخل شوارع القاهرة، سواء من حيث توقيتات السماح بحركتها، أو تحديد المسارات والشوارع التي يمكنها استخدامها، أو طبيعة الطرق المخصصة لسيرها، بما يحقق الفصل قدر الإمكان بين حركة النقل الثقيل وحركة السيارات الخاصة والمواطنين.

وطالبت بدراسة قصر حركة المركبات الثقيلة، وفقًا لطبيعة كل طريق، على الطرق والمحاور الخدمية المخصصة لها، وعدم السماح بمرورها داخل الشوارع السكنية أو المحاور ذات الكثافات المرورية المرتفعة إلا وفق ضوابط محددة، مع تحديد ساعات زمنية مناسبة لحركتها بعيدًا عن أوقات الذروة، ووضع خريطة واضحة للمسارات المسموح بها وآليات الرقابة على الالتزام بها.

إطلاق مبادرة مجتمعية تحت مسمى «حافظ على بلدك»

وطرحت عبد الحميد مقترحًا لإطلاق مبادرة مجتمعية تحت مسمى «حافظ على بلدك»، من خلال تخصيص رابط إلكتروني تابع لوزارة الداخلية يتيح للمواطنين إرسال صور للمخالفات والسلوكيات المرورية الخطرة التي يرصدونها على الطرق، مثل السير عكس الاتجاه، وتجاوز الإشارات الحمراء، والقيام بالمناورات العشوائية والخطرة بين السيارات «الغرز»، وغيرها من التصرفات التي تعرض حياة المواطنين للخطر.

وأوضحت أن المقترح يستهدف توسيع نطاق الرصد المجتمعي للمخالفات المرورية، ومساعدة وزارة الداخلية في الوصول إلى المخالفات التي قد تقع في مناطق لا تتوافر بها تغطية رقابية كافية، بما يعزز سرعة التعامل معها والحد من السلوكيات التي تهدد سلامة مستخدمي الطرق.

وأكدت أهمية أن يتضمن الرابط آلية واضحة لاستقبال البلاغات والصور والتحقق منها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، مع ضمان عدم إساءة استخدام المنظومة أو انتهاك خصوصية المواطنين، بما يجعل المشاركة المجتمعية أداة مساندة لأجهزة الدولة في تحقيق الانضباط المروري.

وأضافت أن تطوير منظومة النقل لا يقتصر على إنشاء الطرق والمحاور الجديدة، وإنما يمتد إلى حسن إدارة استخدامها وتنظيم حركة المركبات عليها، وتعزيز ثقافة الالتزام بقواعد المرور، مشيرة إلى أن حماية الأرواح مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل دور الدولة مع وعي المواطنين ومشاركتهم الإيجابية.

واختتمت عبد الحميد تصريحها بالدعاء أن يتغمد الله ضحايا الحادث بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

من جانبه، تقدم اللواء أ.ح أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا الحادث الأليم الذي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، معربًا عن بالغ حزنه وأسفه لهذا المصاب الأليم، ومؤكدًا تضامنه الكامل مع أسر الضحايا وذويهم في هذا الظرف الإنساني الصعب.

وأشاد وكيل أول مجلس الشيوخ في بيان صحفي له اليوم، بسرعة التحرك الفوري والاستجابة العاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث، ومتابعته لتداعياته، إلى جانب التحرك السريع للحكومة وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وتضافر جهودها للتعامل مع الموقف وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين والمتضررين.

وأكد العوضي، أن سرعة الاستجابة والتحرك الميداني تعكس حرص القيادة السياسية على التعامل الفوري مع الحوادث الطارئة، وتضع سلامة المواطنين وحماية أرواحهم في مقدمة الأولويات، كما تجسد جاهزية مؤسسات الدولة وتكامل جهود أجهزتها المختلفة في مواجهة الأزمات والتعامل مع تداعياتها.

وتقدم اللواء أ.ح/ أحمد العوضي، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن قيادات ونواب وأمناء وأعضاء حزب حماة الوطن، بخالص التعازي إلى أسر المتوفين وذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يكتب لهم تمام الصحة والعافية.

كما ناشد العوضي، الحكومة والجهات المعنية مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمصابين وأسر الضحايا، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير سبل المساندة اللازمة لهم، بما يعكس الدور الإنساني والمجتمعي للدولة تجاه أبنائها في أوقات المحن.

واختتم العوضي، بيانه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، قائلًا: "حفظ الله مصر وأبناءها، وأدام عليها نعمة الأمن والسلامة، وجنّب شعبها كل مكروه".

في السياق ذاته ، تقدم النائب ممدوح جاب الله، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء النقل والداخلية والبترول والمالية والتموين والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، بشأن عدم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات هيئة الرقابة الإدارية المتعلقة بإصلاح منظومة تداول ونقل أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية على الطرق السريعة وبين المحافظات.

وأوضح النائب، في طلب الإحاطة، أن الحوادث المتكررة لسيارات نقل أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية على الطرق السريعة وبين المحافظات، وآخرها الحادث المروع الذي شهدته منطقة الوراق بالطريق الدائري، وما خلفه من خسائر في الأرواح وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية، تفرض ضرورة مراجعة منظومة نقل وتوزيع المواد البترولية، والوقوف على أسباب استمرار نقل هذه المواد لمسافات طويلة، رغم وجود مصانع تعبئة ومحطات ومستودعات داخل النطاق الجغرافي للمحافظات.

وأوضح النائب، في طلب الإحاطة، أن الحوادث المتكررة لسيارات نقل أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية على الطرق السريعة وبين المحافظات، وآخرها الحادث المروع الذي شهدته منطقة الوراق بالطريق الدائري، وما خلفه من خسائر في الأرواح وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية، تفرض ضرورة مراجعة منظومة نقل وتوزيع المواد البترولية، والوقوف على أسباب استمرار نقل هذه المواد لمسافات طويلة، رغم وجود مصانع تعبئة ومحطات ومستودعات داخل النطاق الجغرافي للمحافظات.

وأشار جاب الله إلى الكتاب الدوري رقم 88 لسنة 2019، الصادر عن وزير التنمية المحلية الأسبق في أبريل 2019، بشأن مشكلات منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية للمواطنين، والذي جاء في ضوء كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 10362-33 بتاريخ 4 أبريل 2019، والمتضمن الإشارة إلى مذكرة هيئة الرقابة الإدارية بشأن نتائج المرور الميداني على محطات تعبئة الغاز الصب ومستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الكتاب الدوري تضمن توجيهات بربط حصص مستودعات البوتاجاز الواقعة في نطاق كل محطة تعبئة بالمحطة الأقرب إليها، بهدف تقليل تكاليف النقل، وترشيد استهلاك السولار والوقود المدعوم، والحفاظ على الطرق والكباري والبنية التحتية، فضلًا عن الحد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد النائب أن استمرار نقل أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية لمسافات طويلة بين المحافظات، رغم إمكانية الاعتماد على مصانع التعبئة ومحطات الخدمة والمستودعات الاستراتيجية داخل النطاق الجغرافي لكل محافظة، يثير تساؤلات بشأن أسباب عدم تنفيذ التوصيات الصادرة في هذا الشأن منذ عام 2019، والمسؤول عن عدم تطبيقها، وما ترتب على ذلك من أضرار وخسائر.

وشدد على أن تطوير الشبكة القومية للطرق والكباري والمحاور الرئيسية، في إطار رؤية القيادة السياسية لتحسين حياة المواطنين ودعم الاقتصاد القومي، يستوجب حماية هذه الاستثمارات من الأضرار الناجمة عن حوادث نقل المواد البترولية، إلى جانب ترشيد دعم الطاقة ومنع إهدار الوقود والسولار المستخدم في عمليات النقل، متسائلًا عن أسباب عدم الاستفادة من الخزانات الاستراتيجية ومصانع ومحطات التعبئة الواقعة بالقرب من محطات خدمة السيارات ومراكز توزيع المواد البترولية.

وتضمن طلب الإحاطة كذلك المطالبة بتشكيل لجان تقصي حقائق تضم متخصصين وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء مجلس النواب، لحصر ما تحملته الخزانة العامة للدولة من فروق دعم السولار والوقود المستخدم في نقل أسطوانات البوتاجاز بين المحافظات، مقارنة بإمكانية الاعتماد على الخزانات الاستراتيجية ومصانع التعبئة ومحطات الخدمة داخل النطاق الجغرافي لكل محافظة، وتقييم أثر ذلك على الاقتصاد القومي.

وطالب النائب أيضًا بحصر الحوادث الناتجة عن عدم تنفيذ التوصيات المشار إليها، وتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة والخزانة العامة للدولة، والوقوف على التداعيات الاقتصادية الناجمة عن استمرار منظومة النقل الحالية، بما يضمن اتخاذ إجراءات جادة لإعادة ضبط منظومة تداول ونقل المواد البترولية، وتحقيق السلامة العامة وترشيد الإنفاق وحماية المال العام.