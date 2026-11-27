شهد محيط مضيق هرمز تطورًا جديدًا ينذر بتصاعد التوترات البحرية في المنطقة، بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور المضيق، فيما كشف عن إجبار ناقلة ثانية على العودة، محذرًا السفن من مخالفة المسارات الملاحية التي حددتها طهران.

ونقلت وكالة «الأناضول» للأنباء، الجمعة 27 نوفمبر 2026، عن بيان صادر عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن ناقلتي نفط حاولتا المرور سرًا عبر مسار وصفته السلطات الإيرانية بأنه غير مصرح به، شمال جزيرة قوام في مضيق هرمز، خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وأوضح البيان أن إحدى الناقلتين تعرضت لانفجار بعد اصطدامها بلغم بحري، بينما اضطرت الناقلة الثانية إلى تغيير مسارها والعودة، دون الكشف عن هويتي السفينتين أو جنسيتيهما، كما لم يقدم الحرس الثوري تفاصيل بشأن أفراد الطاقم أو وقوع خسائر بشرية أو حجم الأضرار الناجمة عن الحادث.

الحرس الثوري يحذر من مسارات الملاحة في مضيق هرمز

وجددت البحرية الإيرانية تحذيراتها للسفن وناقلات النفط من محاولة عبور المضيق عبر مسارات غير معتمدة، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتنسيق مع القوات الإيرانية قبل المرور، ومحمّلة السفن مسؤولية المخاطر المترتبة على مخالفة تلك التحذيرات.

ويأتي الحادث في ظل سلسلة من التطورات الأمنية المتلاحقة التي شهدها مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، إذ أعلن الحرس الثوري في 25 نوفمبر الجاري تعرض ناقلتي نفط لانفجارات وحرائق إثر اصطدامهما بألغام بحرية.

أهمية مضيق هرمز للاقتصاد العالمي

وتكتسب هذه التطورات أهمية كبيرة نظرًا للموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة داخله مصدر قلق لأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.

وتثير الحوادث المتكررة مخاوف بشأن سلامة السفن التجارية وناقلات النفط، واحتمالات اتساع تداعيات التوترات الإقليمية على حركة التجارة العالمية وأسعار الطاقة.