في ظل التذبذبات المتلاحقة التي تشهدها أسعار الذهب، وما تثيره من حالة من الحيرة بين المواطنين بشأن توقيت الشراء أو البيع، أكد خبراء سوق الذهب أن التراجعات السعرية الحالية قد تمثل فرصة مناسبة للراغبين في الاستثمار، ولكن بشروط تتعلق بالقدرة المالية وطبيعة الاستثمار، محذرين من الانسياق وراء المضاربات والمراهنة على تحقيق أرباح سريعة في فترات قصيرة.

وقدم إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، مجموعة من النصائح للمواطنين والمستثمرين، مؤكدًا أن أسعار الذهب خلال الفترة الحالية مناسبة جدًا للشراء، بشرط أن يكون لدى المواطن فائض مالي لا يحتاج إليه على المدى القريب، مشددًا على أن الاستثمار في المعدن الأصفر يجب أن يقوم على رؤية طويلة الأجل وليس على تحركات الأسعار اليومية.

نصيحة مهمة لمن اشتروا الذهب بأسعار مرتفعة

وقال إيهاب واصف، خلال مداخلة هاتفية على قناة «MBC مصر 2»، إن المواطنين الذين اشتروا الذهب عند مستويات سعرية مرتفعة لا داعي لقلقهم من التراجعات الحالية، طالما أنهم ليسوا مضطرين إلى البيع في الوقت الراهن.

الذهب

وأضاف رئيس شعبة الذهب أن أصحاب الفوائض المالية يمكنهم استغلال انخفاض الأسعار والشراء مجددًا، بهدف خفض متوسط تكلفة الذهب الذي يمتلكونه، موضحًا أنه إذا اشترى المواطن الذهب بسعر 8 آلاف أو 7500 جنيه، ثم تراجع إلى 6500 جنيه لعيار 24، فيمكنه شراء كميات إضافية واحتساب متوسط سعر الشراء، بما يسهم في تقليل التكلفة الإجمالية.

الذهب

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تساعد المستثمر على تقليل الفارق بين سعر الشراء ومتوسط التكلفة، وتقليص فترة الانتظار للوصول إلى نقطة التعادل أو تحقيق الأرباح، مؤكدًا ضرورة عدم استخدام أموال قد يحتاج إليها المواطن خلال الفترة المقبلة.

تحذير من المضاربة في الذهب والفضة

وفي تحذير مهم للمستثمرين، شدد واصف على عدم التعامل مع الذهب والفضة باعتبارهما وسيلة لتحقيق أرباح سريعة خلال فترات زمنية قصيرة، موضحًا أن الاستثمار في المعادن الثمينة يحتاج إلى رؤية طويلة الأجل، ولا يناسب الأشخاص الذين يستهدفون تحقيق مكاسب خلال عدة أشهر فقط.

وأوضح أن شراء الذهب ثم الاضطرار إلى بيعه بعد فترة قصيرة لتوفير السيولة قد يعرض صاحبه لخسائر نتيجة التقلبات السعرية، لافتًا إلى أن المواطنين الذين يحتاجون إلى أموالهم على المدى القريب يمكنهم دراسة بدائل استثمارية أخرى، مثل الأوعية الادخارية البنكية أو المشروعات والأنشطة التجارية.

ضبابية الأسواق العالمية تربك توقعات الذهب

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أكد رئيس شعبة الذهب أن المشهد الاقتصادي العالمي يشهد حالة من الضبابية وعدم اليقين، في ظل تداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على حركة المعدن الأصفر وتحدد اتجاهاته خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن اتجاهات أسعار الفائدة الأمريكية ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة، إلى جانب تداعيات التوترات في منطقة الشرق الأوسط على أسعار الوقود والطاقة، تعد من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب عالميًا.

وأضاف أن انخفاض أسعار الوقود قد يسهم في تراجع معدلات التضخم، وهو ما قد ينعكس على توجهات الأسواق وقرارات السياسة النقدية، مؤكدًا أن تشابك هذه المتغيرات يجعل من الصعب التنبؤ بشكل قاطع بمسار أسعار الذهب، سواء نحو مزيد من الانخفاض أو العودة إلى الارتفاع.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026

وفي سياق متصل، استعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تقريرًا مصورًا عن أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026، والتي جاءت كالتالي:

عيار 24: سجل نحو 6411 جنيهًا للجرام.

عيار 21: سجل نحو 5615 جنيهًا للجرام.

عيار 18: سجل نحو 4812 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: سجل نحو 44920 جنيهًا.