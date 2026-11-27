أشاد إعلاميون وأحزاب سياسية وكيانات مجتمعية ببطولة شابين عرضا حياتهما للخطر لإنقاذ المواطنين خلال اندلاع حادث دائري الوراق الأليم.

وفي هذا السياق، أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بموقف شابين مصريين سارعا إلى تحذير المواطنين وإنقاذ الآخرين فور وقوع حادث دائري الوراق، مؤكدًا أن المشهد يعكس شهامة المصريين وروح التضامن والتضحية التي تظهر في أصعب اللحظات.

وقال أبو بكرمقدم برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة النهار، إن صورة الشابين انتشرت على نطاق عالمي، وتداولتها وكالات الأنباء الدولية، بعدما وثقت اندفاعهما نحو موقع الحادث لتحذير الآخرين، رغم خطورة الموقف ووجود النيران بالقرب منهما.

وأضاف أن التصرف الذي أقدم عليه الشابان يعكس قيمة إنسانية استثنائية، موضحًا أن رد الفعل الطبيعي للإنسان في مثل هذه الظروف قد يكون الهروب والبحث عن النجاة بنفسه، لكن الشابين اختارا الاتجاه نحو الخطر بدافع إنساني ورغبة في حماية الآخرين.

وأشار إلى أن المشهد يستحق التوقف أمامه، خاصة أن الشابين لم يترددا في الإسراع نحو موقع الحادث، رغم احتمالية تعرضهما للخطر، مؤكدًا أن هذه الروح تعبر عن معدن المصريين وشهامتهم في المواقف الصعبة.

مبادرة إنسانية

وفي نفس السياق، أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة إنسانية للبحث عن الشابين اللذين خاطرا بحياتهما خلال حادث الوراق، في محاولة لمنع اصطدام السيارات والمركبات بها، وإنقاذ أكبر عدد ممكن من المواطنين من التعرض للإصابة أو الوفاة.

وقال الدكتور هيثم الشيخ، مقرر التنسيقية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الحادث الأليم الذي أحزن المصريين شهد ظهور نموذجين لشابين قدما أرواحهما ولم يخشيا الموت، واختارا الوقوف في مواجهة الخطر لمنع اصطدام سيارات ومركبات عديدة بالشاحنة التي انقلبت.

وأوضح أن تصرف الشابين لفت انتباه المصريين، ودفع كثيرين إلى التساؤل عن هويتهما، بعدما واجها الحادث والنيران دون خوف، وكان كل اهتمامهما منع أكبر عدد ممكن من السيارات من الاصطدام بالشاحنة، مشيراً إلى أن المشهد جاء في مقابل نماذج أخرى اكتفت بالوقوف وتصوير الحادث وتوثيقه دون محاولة المساهمة في إنقاذ المواطنين، وهو ما أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الشيخ أن المبادرة لا ترتبط بالسياسة على الإطلاق، رغم أن التنسيقية كيان سياسي في الأساس، موضحاً أنها مبادرة إنسانية وأخلاقية تهدف إلى البحث عن الشابين والوقوف إلى جانبهما تقديراً لما قدماه من تضحية، والعمل على الوصول إليهما لتكريمهما بالشكل الذي يستحقانه، إذا كانا على قيد الحياة.

وأضاف أن التنسيقية ترى أن من حق الشابين تخليد ذكراهما حتى إذا لم يكونا على قيد الحياة، لأنهما قدما نموذجاً ينبغي أن يُعرض على الشباب، يقوم على التضحية من أجل الآخرين دون البحث عن الشهرة أو الظهور أمام الكاميرات أو تصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الشابين لم يكن في حسبانهما أن يصورهما أحد أو أن يبحث الناس عنهما ويقدموهما باعتبارهما بطلين، بل كان هدفهما إنقاذ مواطنين أبرياء من كارثة، لافتاً إلى أن التنسيقية أتاحت جميع وسائل التواصل معها لاستقبال أي معلومات يمكن أن تساعد في الوصول إليهما.

وكشف مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن التنسيقية أوفدت، فور وقوع الحادث، عدداً من نوابها وأعضائها إلى المستشفى وموقع الحادث، في محاولة للوصول إلى الشابين، مؤكداً استمرار هذه الجهود.